Stockisti.com/ Sito chiuso, evasione fiscale per 50 milioni di euro: garanzia addio...

Guai per i clienti del sito stockisti.com

STOCKISTI.COM: SITO CHIUSO, EVASIONE FISCALE DA 50 MILIONI DI EURO - Stockisti è stato per molto tempo uno dei siti più utilizzati da tutti coloro che cercano offerte particolarmente convenienti per oggetti tecnologici di ultima generazione. Ma da qualche giorno il sito è offline: questo a causa di alcune indagini che hanno portato a scoprire un’evasione fiscale da parte della società che gestisce il sito di circa 50 milioni di euro. D’altronde i prezzi garantiti ai clienti, con sconti vertiginosi, lasciavano presagire che i soldi venissero “risparmiati” in modi forse non convenzionali. Il problema ora per i clienti che hanno acquistato articoli tecnologici sul sito, è che la garanzia era fornita dal rivenditore stesso: essendo venuto meno, almeno per il momento, chi dovesse aver bisogno di una riparazione o di un cambio merce, c’è il rischio di non poter usufruire del servizio. Ma il sistema de “gli stockisti” potrebbe essere emerso solo per quanto riguarda la classica punta degli iceberg.

STOCKISTI.COM: SITO CHIUSO, ADDIO GARANZIA PER I CLIENTI - Nel caso degli stockisti.it, non è applicabile la garanzia del produttore, e dunque chi ha effettuato agli acquisti quasi sicuramente non sarà garantito. Questo perché la maggior parte dei prodotti provenivano dall’estero, con tutto ciò che ne consegue a livello di leggi e di regolazioni delle garanzie. Se il prodotto è di provenienza straniera, secondo i regolamenti e le leggi italiane l’assistenza gratuita viene meno, e può al limite essere fornita come servizio aggiuntivo dal rivenditore. In questo caso però sembra chiaro che gli stockisti.it dovranno far fronte a problemi ben più gravi. I prezzi ultracompetitivi erano possibili anche grazie alle tasse non pagate e all’importazione di prodotti sui quali avrebbero dovuti essere applicati dazi particolari. Ora bisognerà vedere quale sarà la sorte di un esperimento commerciale su internet che sembra nascondere a livello gestionale diversi lati oscuri: di sicuro sembra esserci che la garanzia per i clienti è finita “offline” con il sito stesso.

© Riproduzione Riservata.