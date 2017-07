TERREMOTO OGGI/ Ultime scosse INGV: Lazio, 1.8 M, sisma ad Amatrice (6 luglio 2017, ora 1:58)

Foto La Presse

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO, SCOSSA DI 1.8 M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 6 LUGLIO 2017) - Nella notte abbiamo visto una scossa di terremoto a nove chilometri ad est dal comune di Amatrice che si trova in provincia di Rieti nel Lazio. L'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia Italiana sottolinea con precisione dove è avvenuto il terremoto, descrivendo le seguenti coordinate geografiche: 42.66 latitudine e 13.39 longitudine. L'ipocentro si è rilevato a sette chilometri di profondità dalla superficie terrestre e di preciso alle ore 00.46:15. Il sisma è stato di 1.8 Magnitudo. Andiamo a vedere i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Amatrice (RI); Cortino (TE); Campotosto (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Accumoli (RI); Acquasanta Terme (AP); Valle Castellana (TE); Crognaleto (TE); Arquata del Tronto (AP); Capitignano (AQ); Fano Adriano (TE); Montereale (AQ) e Cittareale (RI).

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCOSSA DI 2.4 M IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 6 LUGLIO 2017) - C'è stata una scossa di terremoto nella notte in provincia di Perugia in Umbria. L'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia Italiana ha sottolineato come la scossa in questione si sia verificata a tre chilometri a est dal comune di Norcia, precisamente alle seguenti coordinate geografiche: 42.81 latitudine e 13..12 longitudine. L'ipocentro invece è stato rilevato a dieci chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Andiamo a vedere i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Norcia (PG); Castelsantangelo sul Nera (MC); Preci (PG); Cascia (PG); Visso (MC); Arquata del Tronto (AP); Ussita (MC); Accumoli (RI); Cerreto di Spoleto (PG); Montegallo (AP); Sellano (PG); Poggiodomo (PG) e Montemonaco (AP).

