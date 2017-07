TERZA GUERRA MONDIALE/ Sale la tensione tra Usa e Russia (ultime notizie)

Tensione all'Onu tra Usa e Russia (foto LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE: SALE LA TENSIONE TRA USA E RUSSIA - La Corea del Nord ha affermato di possedere un missile intercontinentale perfettamente testato e funzionante, e questo non giova di certo al clima da Terza Guerra Mondiale che continua a farsi largo nel pianeta. Presso il Consiglio di Sicurezza Onu, la tensione tra Usa e Russia è salita letteralmente alle stelle riguardo le misure da adottare per tenere a freno i propositi bellicosi di Pyongyang. L'ambasciatore russo Vladimir Safronkov ha affermato senza mezzi termini come: “Le sanzioni non risolveranno la crisi nordcoreana e non possono essere la soluzione". L'ambasciatrice statunitense Nikki Haley ha risposto per le rime, sottolineando come: “Se la Russia non vuole sostenere misure più severe contro Pyongyang deve mettere il veto alla bozza di risoluzione”. In ogni caso la Haley ha sottolineato come sia intenzione di Washington tirare dritto per la propria strada, ritenendo ormai insufficiente la strategia esclusivamente diplomatica di fronte a quelle che gli Usa considerano vere e proprie provocazioni da parte della Corea del Nord.

TERZA GUERRA MONDIALE: SCONTRO SULLE SANZIONI PER LA COREA DEL NORD - L’immobilismo russo verso Pyongyang ha irritato molto gli Stati Uniti, visto che la stessa ambasciatrice Haley ha sottolineato come il lancio di un missile a gittata intercontinentale da parte della Corea del Nord non possa che essere valutato in altro modo come un atto di guerra, rendendo di conseguenza il mondo un posto meno sicuro non solo per gli Usa, ma per tutta l’umanità. La strategia dettata da Donald Trump è d’altronde chiara da tempo, con gli Stati Uniti che non esiteranno ad utilizzare ogni mezzo possibile per cercare di frenare quella che è stata definita dalla Haley come una pericolosissima escalation militare da parte della Corea del Nord. Mosse che potrebbero però ancor più alimentare il disappunto della Russia, che ha sempre sottolineato alle Nazioni Unite il diritto all’autodifesa di Pyongyang, e che non valuta test militare anche di grande importanza come un pericolo, se effettuati per provare esclusivamente eventuali strategie difensive.

