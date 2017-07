Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: jihadisti attaccano Venezuela (6 luglio 2017)

Foto La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). EMERGENZA MIGRANTI - Non si fermano gli arrivi sulle coste italiane e oggi il Ministro dell'Interno Marco Minniti ha riferito in parlamento che saranno due gli obbiettivi a cui punta il Viminale; il primo riguarda la ricerca di una collaborazione immediata dell'Europa sulla questione dell'accoglienza, il secondo invece mira a stabilizzare la principale base di partenza, ovvero la Libia. Questa ultima decisione, dice Marco Minniti, è l'unica soluzione per riuscire a ridurre le partenze e, di conseguenza, gli arrivi in Europa.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). MILITANTI JIHADISTI ATTACCANO ASSEMBLEA VENEZUELANA - Un gruppo di terroristi hanno dato assalto al parlamento di Caracas. All'interno si stava tenendo una cerimonia in occasione dell'anniversario dell'indipendenza, quando centinaia di persone hanno fatto irruzione del palazzo. Sono stati lanciati razzi pirotecnici, sassi e numerosi giornalisti e parlamentari sono stati coinvolti negli scontri, finendo per essere feriti gravemente. Due deputati, in particolare, sono stati presi di mira e presi a calci e pugni, oltre che a bastonate. Il Venezuela rischia di piombare in una guerra civile.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). TEMPERATURE RECORD - Oggi a Mantova e a Roma si sono raggiunti i 35 gradi, a Bolzano e Palermo 32, ma non è finita qui perché Caronte, nelle prossime ore, porterà temperature ancora più alte. Le punte più alte si avranno nel fine settimana, periodo in cui, secondo i meteorologi, il caldo diventerà ancora più insopportabile. Quel che è peggio è che nemmeno la notte sembra offrire tregua, in quanto anche nelle ore notturne le temperature minime saranno comunque elevate. In uno scenario del genere è importante ricordare di bere molto, non uscire nelle ore più calde e vestirsi leggeri.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). TOUR DE FRANCE, IL TRIONFO DI FABIO ARU - Ieri il Tour de France è partito senza che il campione del mondo Peter Sagan fosse presente. Il ciclista è stato infatti squalificato, ma la decisione presa dall'unione ciclistica internazionale, prima di diventare definitiva, ha subito vari rimaneggiamenti. In un primo momento infatti si era deciso di retrocedere il ciclista e penalizzarlo con 80 punti in meno nella classifica per la conquista della maglia verde. Per molti la decisione finale sembra eccessiva, lo stesso Peter Sagan si dichiara innocente, ma per i giudici l'uomo è accusato di aver provocato la rovinosa caduta che, a pochi chilometri dal traguardo, ha fatto finire sull'asfalto decine di ciclisti. Le decisioni dei vertici del ciclismo sono inappellabili, ma quasi certamente la squadra farà ricorso. Sagan, dal canto suo, ha ottenuto la solidarietà dei social e di gran parte dei ciclisti coinvolti nel Tour.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). GIANLUIGI DONNARUMMA, E' FATTA MA... - Il Milan sembra aver finalmente trovato un'intesa con il giocatore, ma manca l'accordo con il suo procuratore Mino Raiola. Non è ancora ben chiaro cosa accadrà nei prossimi giorni, ma la stagione è alle porte e Donnarumma, come tutti i giocatori che hanno partecipato all'Europeo under 21, è convocato per l'11 di luglio. Si presume quindi che la risposta da parte di Raiola non tarderà ad arrivare. Sicuramente questa è una delle telenovele più lunghe dell'estate 2017 e ci aspettiamo anche qualche altra possibile sorpresa da qui alla fine di questa rovente estate. La sensazione però è che alla fine davvero Gigio Donnarumma possa rimanere sulla sponda rossonera del naviglio.

