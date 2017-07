ALLERTA METEO/ Nonostante Caronte qualche nuvola e piogge al nord (previsioni del tempo oggi, 7 luglio 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO: CONTINUANO AD ALZARSI LE TEMPERATURE PER L'ANTICICLONE CARONTE (OGGI, 7 LUGLIO 2017) - Le temperature continuano a salire nella giornata di oggi venerdì 7 giugno 2017. Sicuramente l'arrivo di alcune precipitazioni non cambia il corso degli eventi con il cielo che rimane rovente per la presenza sul nostro paese dell'influenza dell'anticiclone Caronte che porterà ancora caldo torrido. Le temperature saranno sicuramente variabili con le minime che si attesteranno nella mattinata sui ventidue gradi a Genova e Potenza mentre le massime le vedremo nel pomeriggio con i trentasette di Bologna e Bolzano. Il cielo sarà un po' ovunque calmo e sgombro di nuvole. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da nord verso sud un po' ovunque con qualche variazione solo attorno alla Sardegna dove ci saranno situazioni un po' particolari in questo senso. Non ci saranno comunque problemi in nessun senso.

PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNANO NUVOLE E PRECIPITAZIONI AL NORD - La giornata di oggi, venerdì 7 luglio 2017, porta nuovi problemi legati al maltempo come raccontano le previsioni del tempo. Si parte dalla mattina quando troveremo cielo coperto un po' ovunque lungo l'arco della catena montuosa delle Alpi. Nel pomeriggio invece si rivedranno delle precipitazioni. Forti temporali colpiranno il nord del Trentino Alto Adige e sull'alto Veneto. Invece leggera pioggia sarà presente sul nord del Piemonte e anche su gran parte della Lombardia. Non ci saranno situazioni troppo complicate, ma comunque dopo giorni di caldo e cielo sempre sereno un po' ovunque torneranno delle perturbazioni che in alcuni casi fanno temere anche per il naturale svolgersi del weekend dove in molti vorrebbero andare al mare per passare una giornata tranquilla. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore e se ci saranno novità per quanto riguarda le previsioni del tempo.

© Riproduzione Riservata.