AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: un morto in A1 (ultime notizie, oggi 7 luglio 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 7 LUGLIO 2017). INCIDENTE IN A1, MUORE CAMIONISTA - C'è stato un brutto incidente nella giornata di ieri sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Questo è successo tra l'allacciamento A1/Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Il tutto è successo verso le ore diciotto e ha visto coinvolto un mezzo pesante. Infatti un tir che trasportava un container ha sbandato verso la sua destra a causa dello scoppio di una gomma. Ha subito colpito una barriera di quelle antirumore. La dinamica dell'incidente, raccontata da Il Resto del Carlino, evidenziano come non ci siano stati coinvolti altri autoveicoli. Il conducente del tir purtroppo ha perso la vita nell'incidente e nonostante i soccorsi siano stati tempestivi non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono poi arrivate le pattuglie della Polizia, i vigili del fuoco e anche i soccorsi meccanici. Nella notte è stato segnalato poi un chilometro di coda. Staremo a vedere se la situazione sarà ripristinata nella giornata di oggi.

AUTOSTRADE, DISSERVIZI E TRAFFICO NELLA NOTTE - Nella notte ci sono stati diversi disagi sulle autostrade italiane come sottolineato anche dal portale istituzionale Autostrade.it. Sono diversi i disservizi che vedono protagoniste le aree di servizio lungo diversi tratti autostradali. Sull'A14 Pescara-Bari troveremo chiuso il camper service dell'area di servizio Canne della Battaglia est al chilometro 620.362 direzione autostrada Milano-Napoli. Passiamopoi all'A4 Milano-Brescia dove al chilometro 165,6 direzione Trieste dove la stazione di servizio Brembo sud non avrà il Gpl fino alle sedici. Poi sulla Tangenziale Napoli, di competenza sempre delle autostrade italiane, troveremo in direzione pozzuoli il camper service della stazione di servizio Scudillo Ovest chiusa fino alle ore sedici. Inoltre nella nottata sull'A14 Bologna-Ancona al chilometro 117,3 direzione Taranto c'è stato traffico tra Valle del Rubicone e Rimini nord. Staremo a vedere cosa accadrà nella giornata di oggi e sarà importante controllare il portale che è aggiornato in tempo reale e poi offrirà anche consigli su queste situazioni.

© Riproduzione Riservata.