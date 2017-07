CROLLO PALAZZINA A TORRE ANNUNZIATA/ Video, scavi sotto macerie: 8 dispersi, 2 bambini (ultime notizie)

Crollo palazzina a Torre Annunziata (Twitter)

CROLLO PALAZZINA A TORRE ANNUNZIATA: SCAVI SOTTO MACERIE, 8 DISPERSI E 2 BAMBINI (ULTIME NOTIZIE) - Un tonfo e un boato, e una palazzina di 4 piani a Torre Annunziata appena dopo le 6.20 di stamattina è venuta giù: un crollo pazzesco che sommerso almeno due famiglie sotto le macerie e da ore ormai si scava per provare a trovare gli 8 dispersi che mancano all’appello dopo l’implosione del palazzo di 5 piani appena vicino alla ferrovia della linea Vesuviana (subito interrotta). La tragedia avrebbe potuto essere maggiore visto che poco prima del crollo della palazzina era passato un treno merci: intero quartiere sotto panico per le possibili conseguenze, oltretutto perché non si è ancora scoperto il motivo del crollo e tutte le piste sono aperte. Ora la priorità è cercare di portare in salvo le persone disperse, con le notizie che arrivano da Torre Annunziata che parlano di almeno 3 bambini dispersi nella tragedia.

Non è stato udito alcuno scoppio, solo un palazzo che viene giù che però evidentemente dovrà aver avuto un motivo per non reggere più il peso dei 5 piani, appena sopra la ferrovia dove sono stati ritrovati in questi minuti alcuni massi sui binari (da qui il senso di chiudere subito il traffico ferroviario sulla Vesuviana). A cedere pare che siano stati il terzo e il quarto piano dove risiedevano in tutto 3 famiglie: una mamma con due bimbe è riuscita a mettersi in salvo, ora però si cerca di ricostruire dove e quanti siano i dispersi, circa 7 tra cui appunto due bambini.

