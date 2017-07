Estrazione/ Eurojackpot, oggi n. 27/2017: i numeri vincenti! (7 luglio)

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 7 LUGLIO 2017, CONCORSO N°27/2017, ULTIME CURIOSITÀ - Alle porte una nuova sfida per portare l'Italia sopra le stelle: oggi c'è l'estrazione di Eurojackpot. Come ogni venerdì, torna l'appuntamento con il gioco che settimanalmente mette in palio un jackpot europeo milionario. La sfida è infatti internazionale: sono 17 i Paesi in gara per conquistare l'ambitissimo primo premio. Il bottino complessivo in ballo ha raggiunto livelli stratosferici: parliamo di un jackpot da 46 milioni di euro! Stasera dunque verranno estratti i numeri vincenti, quindi partirà la caccia alle categorie vincenti. Tutti gli appassionati di Eurojackpot puntano su quella più ricca, cioè il 5+2, ma sono 12 le categorie con le quali vincere, quindi le possibilità di arricchirsi o di vincere comunque una somma importante sono molteplici. Pensate ad esempio ai cinque che la scorsa settimana hanno realizzato il 5+1, vincendo a testa ben 299.394,50 euro. La vincita più alta realizzata in Italia è stata invece di 2.840,50 euro per il 4+2. Avete allora anche il dovere di rilanciare il nostro Paese in questa sfida che oltrepassa i confini nazionali! Del resto è molto semplice giocare a Eurojackpot: dovete scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro (si può giocare in ricevitoria o online). Poi non dovrete fare altro che attendere l'estrazione per scoprire se avete vinto e in quale categoria tra quelle disponibili, dal 5+2 al 2+1. In mancanza di vincite di premi in una categoria dalla prima alla dodicesima il relativo montepremi è destinato ad alimentare quello relativo alla medesima categoria di premio del concorso successivo. Cosa fare invece in caso di vincita? Dipende dall'importo: se è inferiore o uguale a 520 euro, potete recarvi presso i punti vendita Sisal per la riscossione. Se è inferiore o uguale a 5.200 euro, potete anche recarvi presso i punti pagamento abilitati o gli uffici Sisal. Se la vincita supera invece i 5.200 euro allora potete recarvi solo presso i punti appositamente abilitati dal concessionario e presso gli uffici Sisal di Milano e Roma. Se la vincita è superiore a 52.000€ dovrete recarvi negli uffici di Pagamento Premi delle sedi Sisal di Milano e Roma. Informazioni premature? Speriamo siano invece utili per qualche nostro fortunato lettore... Siamo certi che l'attesa stia crescendo, ma prima di seguire in diretta l'estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot, ricapitoliamo quando accaduto la scorsa settimana. Ecco la combinazione fortunata di Eurojackpot dell'ultima estrazione: 1-3-11-18-31, Euronumeri 3-6. E allora buona fortuna!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°27 DEL 07/07/2017

I NUMERI VINCENTI DI EUROJACKPOT:

EURONUMERI:

