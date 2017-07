G20 AMBURGO/ Scontri in atto: cambia l’agenda dei leader, Melania Trump bloccata nella residenza del Senato

Donald Trump e Angela Merkel (LaPresse)

G20 AMBURGO, AL VIA IL VERTICE TRA GLI SCONTRI E LA TENSIONE: CENTINAIA I FERITI (ULTIME NOTIZIE) - Ha preso il via questa mattina il G20 ad Amburgo, l'importante summit che vede protagonisti i 20 Stati economicamente più forti e popolati del mondo. Questi saranno alle prese con i delicati temi di politica economica, finanziaria, questioni legate al clima, al commercio, all'occupazione, allo sviluppo ma anche al tema migrazione e alla lotta al terrorismo. Con l'avvio dell'incontro però non sono mancati i primi scontri, come rivela l'agenzia di stampa Ansa. Una sorta di proseguimento del clima già teso di ieri nel corso del corteo e che ha portato a diversi arresti ed al ferimento di agenti e manifestanti. Oggi la polizia tedesca è prontamente intervenuta con gli idranti per far fronte alle proteste degli anti-summit che si erano radunati a poca distanza dal luogo in cui si svolge il vertice G20. In riferimento ai poliziotti feriti, tra ieri e oggi il numero dei coinvolti sarebbe salito a 159, mentre sarebbero un centinaio i manifestanti che avrebbero riportato lesioni, sebbene al riguardo le forze dell'ordine non si siano espresse in modo chiaro. Una fonte citata dallo Spiegel a tal proposito avrebbe denunciato una "azione terrorizzante" da parte della polizia tedesca che starebbe ignorando i diritti dei manifestanti.

G20 AMBURGO, AL VIA IL VERTICE: CAMBIA L’AGENDA DEI LEADER, ATTESA PER L’INCONTRO TRUMP-PUTIN (ULTIME NOTIZIE) - L'agitazione tuttavia avrebbe raggiunto livelli elevatissimi e proprio il caos ad Amburgo avrebbe portato a modificare in parte i programmi dei leader e delle relative first lady, a partire da Melania Trump, moglie del presidente Usa, la quale sarebbe rimasta bloccata nella residenza del Senato tedesco (dove alloggia insieme al marito) proprio a causa delle manifestazioni in corso. Lo rivela la Dpa, alla quale la portavoce di Melania ha commentato: "Non abbiamo ricevuto il via libera della polizia per lasciare la residenza". La tessa Melania Trump è intervenuta nelle passate ore, con un tweet, esprimendo la sua solidarietà nei confronti delle persone rimaste ferite nelle proteste di Amburgo: "Spero stiano tutti bene!", aveva scritto. Da un punto di vista prettamente politico, il momento più importante della giornata è rappresentato dall'incontro tra il presidente Usa Donald Trump e Vladimir Putin, con il quale il leader della Casa Bianca aveva annunciato: "Abbiamo molto su cui discutere". Stando a quanto rivelato da Repubblica.it, il portavoce del presidente russo aveva rivelato un primo scambio di convenevoli tra i due leader avvenuto già in mattinata, aggiungendo: "si sono stretti la mano e si sono detti che si incontreranno a breve per un bilaterale".

