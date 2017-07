NUOVO ARCIVESCOVO DI MILANO/ Mario Delpini in pole, oggi la nomina del successore di Scola (ultime notizie)

Mario Delpini, Il nuovo Arcivescovo di Milano (LaPresse)

NUOVO ARCIVESCOVO DI MILANO, MARIO DELPINI IN POLE: OGGI LA NOMINA DEL SUCCESSORE DI SCOLA - Ormai sembrano essere già chiusi i giochi per il nuovo Arcivescovo di Milano, il successore del Cardinal Angelo Scola alla guida della diocesi più grande del mondo (per numero di parrocchie, per numeri di abitanti è superata solo da San Paolo in Brasile). Sarà Mario Delpini il nuovo vescovo della città milanese e per la prima volta negli ultimi 30 anni non un cardinale: è atteso per oggi alle ore 12, con il comunicato parallelo della Sala Stampa Vaticana e della Arcidiocesi di Milano, l’annuncio ufficiale ma ripetiamo ormai i giochi sono fatti per indicare Delpini, il “numero 2” di Scola in questi ultimi 5 anni alla guida della città.

Profondo conoscitore della Diocesi ambrosiana, Mons. Delpini è indicato da tutti come il “prete in bicicletta, umile e amante della sobrietà”. Una figura meno “famosa” ma non certo di meno rilievo rispetto ai suoi precedenti: certo, Delpini non ha la profondità teologica ed educativa di Scola, o lo studio e la cultura sugli Scritti Sacri di Martini, eppure il vescovo ausiliario attuale (nominato nell’aprile 2012 da Scola come suo vice-Arcivescovo) è molto stimato per la sua immediata vicinanza ai cittadini e per non essere legato ad “alcuna cordata” interna alla Chiesa milanese né romana. Come riporta Vatican Insider, «molto spirituale, umile ma non remissivo, grande lavoratore, lontano dall’identikit del vescovo-manager, molto attento al rapporto personale con i preti», scrive chi lo conosce bene nella Curia dove è nato, cresciuto e si è affermato.

Scola in prima battuta lo stima molto e pur venendo dalla formazione dell’arcivescovo Martini, distante a livello di formazione teologica dall’attuale vescovo uscente, ha voluto Delpini come responsabile della formazione permanente del clero milanese. Il probabile nuovo Arcivescovo milanese ha infatti già diretto il Liceo del Seminario di Venegono e risponde, a quanto pare dalla scelta finale, all’idea di Papa Francesco per le due diocesi più importanti d’Italia, Roma e appunto Milano.

De Donatis nella Capitale come “vice-Bergoglio” e Delpini sotto la Madonnina indicano una vicinanza ai sacerdoti e ai cittadini,un prete che dialoghi molto e che giri spesso nella città. Scritto di libri per bambini, Delpini indicava così la Chiesa durante l’arrivo di Papa Francesco a Milano nei mesi scorsi: «La nostra Chiesa per quanto generosa, organizzata, intraprendente, è qualche volta segnata da ansia, tristezza, preoccupazione, dal pensiero di non farcela, di non avere abbastanza risorse per far fronte ai tanti problemi. La gioia del Vangelo è proprio uno di quei messaggi di cui abbiamo bisogno. C'è una fonte della gioia che il Papa conosce e che noi abbiamo dimenticato, la gioia non viene dal successo o dall’avere tante risorse, ma da una più profonda spiritualità, una comunione col Signore più abituale».

NUOVO ARCIVESCOVO DI MILANO, MARIO DELPINI IN POLE: CHI SONO GLI OUTSIDER IN LIZZA - Mario Delpini sarà molto probabilmente il nuovo Arcivescovo di Milano, con l’annuncio che arriverà ufficialmente oggi alle ore 12 dal Vaticano e dalla Diocesi milanese: eppure, come successo anche altre volte in passato, i rimorsi dei vaticanisti possono fino all’ultimo essere smentiti dalla decisione del Papa e dai suoi collaboratori. Nel caso della guida di Milano dopo il pensionamento raggiunto per limiti di età di Angelo Scola, pare che invece Delpini sia proprio il designato nuovo “uomo” della Curia milanese; gli unici outsider che negli scorsi mesi sono stati accostati al nuovo incarico sotto la Madonnina riguardano l’attuale vescovo di Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla, l’attuale vescovo di Capri e Modena, Mons.Francesco Cavina.

Ma non solo, anche il vescovo di Bergamo Francesco Beschi e l’amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, Padre Pierbattista Pizzaballa, e non solo, era stato fatto il nome dell’attuale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. E invece sarà Delpini, salvo scossoni dell’ultima ora, ad insediarsi forse già il prossimo 8 settembre in Piazza Duomo, come già aveva fatto il Cardinal Scola dopo la nomina successiva alle dimissioni di Dionigi Tettamanzi.

