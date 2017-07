TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Friuli, sisma 1.6 a Udine (7 luglio 2017, ore 01:05)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

TERREMOTO OGGI IN FRIULI, SCOSSA DI 1.6 M IN PROVINCIA DI UDINE (DATI INGV IN TEMPO REALE, 7 LUGLIO 2017) - La terra torna a tremare anche in Friuli: nella notte di venerdì 7 luglio 2017 si è fatta registrare una scossa significativa, seppure di entità comunque lieve con magnitudo 1.6, a 4 chilometri a sudovest da Resiutta, paese in provincia di Udine. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 7 chilometri di profondità. Oltre a Resiutta, i paesi in un raggio entro 10 chilometri dall’epicentro del sisma sono Moggio Udinese (5 km), Venzone (6 km), Resia e Amaro (8 km), Bordano (9 km) e Chiusaforte (10 km), tutti in provincia di Udine. Nel raggio di 20 chilometri si trovano invece i paesi di Germona del Friuli (11 km), Lusevera, Montenars e Cavazzo Carnico (12 km), Dogna e Trasaghis (13 km), Artegna (14 km), Magnano in Riviera, Tolmezzo e Osoppo (15 km), Verzegnis e Tarcento (16 km), Zuglio (17 km), Pontebba, Buja e Arta Terme (18 km), Nimis e Treppo Grande (19 km) e Paluaro (20 km). Anche queste località fanno tutte parte della provincia di Udine.

TERREMOTO IERI IN CALABRIA, SCOSSA DI 2.3 M IN PROVINCIA DI CATANZARO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 6 LUGLIO 2017) - Giornata con alcuni terremoti significativi, quella di giovedì 6 luglio 2017, relativi alla costa ionica con il sisma che si è fatto sentire distintamente in alcuni paesi nella provincia di Catanzaro. Alle ore 14 è arrivata la scossa più forte che ha raggiunto una magnitudo di 2.3, con epicentro a 7 chilometri dal paese di Botricello in provincia di Catanzaro ed ipocentro in fondo al mare ad una profondità di 23 chilometri. Botricello è l’unico paese in un raggio di 10 chilometri di distanza dal sisma. In un raggio entro 20 chilometri dall’epicentro si trovano Sellia Marina (13 km), Cropani (14 km), Marcedusa e Belcastro (18 km), Andali e Soveria Simeli (19 km) e infine Cutro (20 km). Si tratta di paesi facenti tutti parte della provincia di Catanzaro, ad eccezione di Cutro che è invece un paese della provincia di Crotone.

