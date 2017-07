Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: inizio di guerra fredda e Direzione Pd nascosta da Renzi (7 luglio 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora, Foto La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). UNA DIREZIONE DEL PD BLINDATA - Dalla prima volta dall'avvento di Matteo Renzi a segretario del partito democratico, oggi si è tenuta una direzione lavori praticamente blindata. Nessuna diretta streaming e l'invito del segretario dall'astenersi dai commenti sui social questa la prima novita, i beni informati dicono però che durante la riunione si è parlato, e anche in maniera accesa, di alleanze. Il presidente Orofini ha sottolineato come senza nessuna unione il PD è destinato a perdere le elezioni di fine legislatura, forte invece l'invito del segretario di evitare litigate sui giornali, stante che il luogo ideale per avere eventuali discussioni è all'interno della direzione. Importante anche l'affermazione fatta da Renzi relativamente allo Ius Soli, legge definita dall'ex sindaco di Firenze un principio di civiltà.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). UN INIZIO DI GUERRA FREDDA - Dopo essere stato additato come un difensore della grande madre Russia oggi arrivano pesantissime le affermazioni di Donald Trump. Il presidente americano appena giunto a Varsavia, città dove domani si terrà il G20, si è scagliato contro la Russia paese colpevole di "destabilizzare" l'intero pianeta con il suo comportamento aggressivo. Immediate le repliche da parte del rappresentante russo Peskov, che ha definito le parole di Trump "arroganti", ma che al contempo spera che l'incontro che avverrà alla fine del vertice tra i due presidenti potrà stemperare le tensioni. Trump al suo arrivo è stato accolto come un vero e proprio divo dello spettacolo, decine di migliaia i polacchi ad ascoltare il suo intervento, intervento che a sentire gli applausi è stato molto gradito.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). NO ALL'USO DEI PORTI EUROPEI PER I MIGRANTI - Non è andato bene il vertice informale a Tallin tra i ministri dell'interno, un vertice che doveva servire a chiarire le idee relativamente alle nuove linee europee sull'immigrazione. In tale contesto pesante il diniego dell'unione, di aprire i porti dei paesi membri alle navi cariche di profughi, profughi che per i mesi a venire continueranno a sbarcare nei porti italiani, la chiusura non era inattesa ma di fatto lascia la gestione dell'arrivo dei migranti sulle spalle dei paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo. Unica nota positiva l'accettazione di una nuova regolamentazione sulle ONG, esse saranno assoggettate alle regole di un "accordo quadro", regole che dovranno essere iscritte dal nostro paese.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). GIOVEDÌ NERO PER LO SCIOPERO DEI TRASPORTI - Un vero e proprio dramma, questo è quello a cui si sono dovuti assoggettare i pendolari colpiti oggi in maniera indiscriminata dallo sciopero dei trasporti. La situazione difficile in molte città italiane, è stata esasperante a Roma, dove alle 4 ore di astensione previste dalle sigle nazionali si sono aggiunte le 24 ore di sciopero indette da alcune sigle territoriali. Nella capitale d'Italia i cancelli della metropolitana sono stati sbarrati alle 8.30, molti i turisti presi alla sprovvista con disagi pesantissimi nella viabilità ordinaria. In vigore due fasce di garanzia, in tali orari treni e autobus presi d'assalto. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro alcune fusioni dei servizi pubblici locali che porteranno a circa 300.000 esuberi sul territorio nazionale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). F1, ATTENTI A QUEI DUE - Lewis Hamilton e Sebastian Vettel si sono ritrovati nella conferenza stampa di presentazione del GP d’Austria. Il ferrarista ha ribadito le sue colpe per l’incidente di Baku, sanzionato in pista e perdonato dalla FIA. Vettel ha anche rivelato di aver parlato al telefono con Hamilton. L’inglese della Mercedes ha voluto sottolineare: "Sono contento che abbia ammesso che non sono stato scorretto. La verità è emersa chiaramente. L’episodio è chiuso". Intanto la Ferrari ha licenziato Lorenzo Sassi, braccio destro del capo motorista Mattia Binotto. Al Red Bull Ring si svolgerà la nona tappa del Mondiale. Domani le due sessioni di libere.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). CICLISMO, BRUTTA CADUTA PER CLAUDIA CRETTI - La settima tappa del Giro Rosa, da Isernia a Baronissi, è stata segnata dalla drammatica caduta della ventunenne Claudia Cretti del team Valcar-Pbm. La bergamasca è stata tradita in discesa da una buca. Ha sbattuto il capo con violenza ed è rimasta a terra. Immediati i soccorsi e il trasporto all’ospedale di Benevento dove è ricoverata in prognosi riservata. Il rischio di danni al cervello è elevatissimo. La tappa è stata vinta da Sheila Gutierrez.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). CALCIOMERCATO, INCONTRO DECISIVO RAIOLA -MILAN - Mino Raiola, procuratore di Donnarumma, e il suo entourage hanno incontrato nel tardo pomeriggio di ieri i dirigenti del Milan. L’accordo sul prolungamento del contratto è molto vicino. Le firme sono attese per il fine settimana. All’incontro erano presenti anche i genitori del portiere. Raiola è stato avvistato anche a Torino insieme a Ibrahimovic, ma un ritorno in bianconero sembra improbabile. In dirittura d’arrivo invece il passaggio di Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus per 40 milioni di euro. Beffata l’Inter che a questo punto non farà partire Perisic. Il sogno nerazzurro è Radja Nainggolan.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). TOUR DE FRANCE, VITTORIA DI MARCEL KITTEL - Marcel Kittel si aggiudica la sesta tappa del Tour de France al termine di una volata tiratissima. Dietro al tedesco della Quickstep si sono piazzati Demare e Greipel. In classifica generale, il britannico Chris Froome del team Sky resta in maglia gialla. Domani è prevista la settima frazione Troyes-Nuits Saint Georges: 200 chilometri adatti alle ruote veloci. E' stata sicuramente una giornata molto interessante che ha regalato emozioni e che ovviamente non ha visto tra i protagonisti Peter Sagan che va ricordato è stato squalificato per la gomitata a Cavendish.

