VERONICA PANARELLO/ Difesa chiede perizia psichiatrica e confronto all’americana col suocero (Quarto Grado)

Veronica Panarello, ultime notizie

VERONICA PANARELLO, AL VIA L’APPELLO: LA VERSIONE DELL’IMPUTATA NON MUTA (QUARTO GRADO) - Nella giornata di ieri, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catania si è aperto il processo di secondo grado a carico di Veronica Panarello. A seguire da vicino la seconda tappa dell'intricata vicenda giudiziaria nella quale si cercherà di far luce sul delitto del piccolo Lorys Stival, sarà la trasmissione Quarto Grado, in onda stasera con una nuova ricca puntata. Veronica Panarello, giovane mamma di Santa Croce Camerina, è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione con rito abbreviato con l'accusa più orrenda, quella di aver soffocato con delle fascette di plastica il figlio di otto anni e averne poi occultato il cadavere. Lei, anche alla vigilia del processo d'Appello, ha continuato a proclamarsi innocente, accusando dell'omicidio di Lorys il suocero Andrea Stival, con il quale la stessa intratteneva, a sua detta, una relazione extraconiugale. La scoperta della loro relazione segreta da parte del figlio, secondo la sua versione, avrebbe spinto l'uomo ad uccidere il piccolo nipote al fine di metterlo a tacere e non rivelare il loro segreto al padre Davide Stival. Circostanze, queste, tutte smentite nel corso delle indagini portate avanti dalla Procura di Ragusa.

La versione sostenuta da Veronica Panarello e giunta dopo le altre precedenti quanto inverosimili, sembra essere confermata anche in vista dell'Appello. Lo ha ribadito ieri il suo legale, l'avvocato Francesco Villardita, che come riporta Corriere.it, ha ammesso di aver visto la sua assistita una settimana fa e di non aver individuato alcuna modifica nella sua versione dei fatti. "Dice quello che ha sempre detto: 'Io voglio pagare per quello che ho fatto ma assieme a me deve pagare il reale responsabile', che lei ha indicato da sempre nel suocero. Vedremo", ha commentato il suo difensore.

VERONICA PANARELLO, AL VIA L’APPELLO: LE RICHIESTE DELLA DIFESA (QUARTO GRADO) - In vista dell'Appello, la difesa di Veronica Panarello ha avanzato due richieste importanti, ovvero una nuova perizia psichiatrica a carico della donna ed un confronto all'americana con il suocero accusato dalla stessa del delitto di Lorys Stival. La convinzione del suo difensore è che la mamma di Santa Croce Camerina sia di fatto innocente e che andrebbe per questo assolta "per non aver commesso il fatto". In merito all'ipotesi di un confronto con il suocero, padre di Davide Stival e nonno paterno del piccolo Lorys, a commentare è stato anche l’avvocato Francesco Biazzo, il quale ha spiegato: "Andrea Stival non si sottrarrebbe a un eventuale confronto anche se la richiesta della difesa non servirà ad alcunché". A sua detta, infatti, sarebbe totalmente inammissibile da un punto di vista prettamente processuale. La prossima udienza del processo d'Appello a carico di Veronica Panarello è stata aggiornata a ben dopo l'estate, ovvero al 3 ottobre venturo. In quell'occasione, la Corte si esprimerà sulla richiesta istruttoria avanzata dalla difesa dell'imputata legata alla perizia e ad un eventuale confronto con il suocero.

