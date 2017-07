AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A4 (ultime notizie, oggi 9 luglio 2017)

Traffico Autostrade, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 9 LUGLIO 2017). BRUTTO INCIDENTE SULLA TORINO-MILANO - Nella notte c'è stato un brutto incidente sull'autostrada Torino-Milano, il tutto attorno alle ore 23.00. Coinvolte sono state ben quattro vetture attorno alla rampa di immissione dell'uscita Chiavo est in direzione Torino. Sono stati due gli uomini feriti nell'incidente e questi sono stati portati all'ospedale di Chivasso. Si tratta di un uomo di Torino di trentuno anni alla guida di una Mercedes che ha tampojnato una macchina della stessa azienda ed era un 41enne di Novara che però poi è stato successivamente trasferito a San Giovanni Bosco. Durante l'incidente c'è stata anche una Ypsilon che arrivata a tutta velocità ha tamponato un'altra macchina per poi scappare, senza fermarsi. Ora la polizia sta cercando il conducente proprio di quest'ultima.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, CODE NELLA NOTTE E METEO VARIABILE - Sono state diverse le situazioni di traffico durante la notte che hanno portato situazioni complicate e difficili da gestire. Sarà importante controllare con attenzione il portale istituzionale Autostrade.it che è sempre aggiornato in tempo reale e offre la possibilità di controllare con grande attenzione anche i consigli che offre. Nella notte abbiamo visto una coda importante sull'A4 Milano-Brescia al chiometro 206.3 direzione Trieste tra Rovato e Ospitaletto a causa del tratto chiuso tra Ospitaletto e Brescia Ovest che è rimasto così fino alle ore sei di questa mattina. Situazione complicata anche sull'A6 Torino-Savona al chilometro 124.3 direzione Savona con traffico rallentato per un chilometro tra Altare e il bivio A6/A10 Savona. Ci sono state inoltre situazioni complicate legate anche al meteo con vento forte sull'A27 Venezia-SS51 Alemagna tra Vittorio Veneto sud e il bivio A27/SS 51 Alemagna.

