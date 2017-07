AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: veicolo in fiamme sull'A12 (ultime notizie, oggi 8 luglio 2017)

Autostrade, bollettino traffico - La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 8 LUGLIO 2017). VEICOLO IN FIAMME SULL'A12 LIVORNO-ROSIGNANO - Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un problema non da poco sulle autostrade italiane precisamente sull'A12 Livorno-Rosignano al chilometro 177.8 direzione Rosignano. Un veicolo in fiamme infatti ha portato alla chiusura del trattotra Collesalvetti e Barriera Rosignano oltre alla chiusura dell'entrata Collesalvetti. Non sono note le dinamiche di questa situazioni con assenza di informazioni sui possibili feriti da questo evento. Sicuramente stamattina arriveranno delle novità in merito e capiremo anche se ci saranno dei problemi per la giornata di oggi sabato 8 luglio 2017. La situazione ancora non è molto chiara e presto ci potrebbero essere delle novità in merito proprio alla situazione del traffico su tutto il tratto dell'A12 Livorno Rosignano.

AUTOSTRADE, CANTIERI E CODE NELLA NOTTE - Sono diversi i cantieri che sono stati aperti durante la notte sulle autostrade italiane, con numerosi problemi che hanno portato code e traffico vario. Sicuramente è importante consultare il portale istituzionale Autostrade.it per osservare quali saranno anche le conseguenze per questa mattina con aggiornamenti in tempo reale e anche consigli su eventuali percorsi alternativi. Nella notte sull'A12 Livorno-Rosignano al chilometro 206.9 direzione Rosignano potremmo trovare ancora chiuso oggi il tratto tra Collesalvetti e Barriera di Rosignano a causa di un incidente. Sull'A4 Milano-Brescia al chilometro 167.7 direzione Torino invece troveremo chiusa al traffico l'uscita Dalmine fino alle ore cinque. Nella notte poi è stato rilevato traffico rallentato sull'A14 Bologna-Ancona al chilometro 50.1 direzione Taranto tra Bologna San Lazzaro e Imola. Sicuramente sono tutte situazioni particolari, vedremo quando saranno risolte.

© Riproduzione Riservata.