INCIDENTE STRADALE/ Varese, muore 23enne Fabrizio Spinoso: fatale la caduta in moto (oggi, 8 luglio 2017)

Incidente stradale

INCIDENTE STRADALE A VARESE, MUORE 23ENNE FABRIZIO SPINOSO: FATALE LA CADUTA IN MOTO (OGGI, 8 LUGLIO 2017) - Tragico incidente stradale a Castellanza, in provincia di Varese, dove il 23enne Fabrizio Spinoso, originario di Villa Cortese (Milano), ha perso la vita dopo essere caduto dalla moto nell'ambito di uno schianto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 luglio. Come riferito da Today.it, la polizia stradale sarebbe convinta che il centauro abbia perso il controllo del suo mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli. La caduta risultata fatale al giovane Fabrizio Spinoso è andata in scena nei pressi della stazione ferroviaria di via Pomini. Sul luogo dell'incidente, oltre ai carabinieri, si sono prontamente recate un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero, ma purtroppo i medici dell'ospedale di Legnano, dove il ragazzo è stato trasferito d'urgenza, non hanno potuto fare nulla per evitare il decesso del povero Fabrizio, visti i traumi riportati nell'impatto.

INCIDENTE STRADALE A VARESE, MUORE CARABINIERE 52ENNE CON LO SCOOTER (OGGI, 8 LUGLIO 2017) - Un altro incidente stradale che ha visto soccombere il pilota di una moto è andato in scena lungo la Trasimeno ovest, all'altezza di un noto ristorante di Ellera (Perugia), questa notte. Lo scontro, come riferito da Perugia Today, ha coinvolto un'automobile e uno scooter e ad avere la peggio è stato proprio l'uomo alla guida di quest'ultimo. La vittima, C.C., era un sottufficiale dell'Arma dei carabinieri di 52 anni, residente nel quartiere Monteluce di Perugia. Sul posto si è prontamente recata un'ambulanza del 118, che ha provveduto al trasferimento in codice rosso dell'uomo, apparso subito in condizioni disperate, in ospedale. Il carabiniere, come annunciato da una nota dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, è morto poco dopo il ricovero nella Sala Emergenze del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia: per lui, viste le ferite causate dal violento impatto, non c'è stato niente da fare.

