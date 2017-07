Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 8 luglio: i numeri vincenti! Video (conc 81/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto (web)

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E… - Tornano Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Così come la caccia ai numeri ritardatari, che per alcuni giocatori possono diventare una vera e propria ossessione. Nell’estrazione di giovedì 6 luglio, 2 giorni fa, è finalmente saltato uno dei ritardi più longevi in assoluto fra tutte le ruote, quello del numero 32 a Palermo che non era uscito da ben 125 estrazioni consecutive. Il numero col maggiore ritardo in assoluto resta comunque per distacco il numero 21 sulla ruota di Bari, che non si palesa da ben 194 estrazioni. Ora il 76 su Cagliari, dopo l’uscita del 32 a Palermo, è il secondo numero a “vantare” il maggiore ritardo con 123 mancate uscite, seguito a strettissimo giro dal 68 a Genova, arrivato a quota 122. Curioso anche il fatto che ormai da 44 estrazioni consecutive la decina dei numeri 20 non esca sulla ruota di Bari. C’è chi potrebbe tentare un ambo visto che a volte le combinazioni sono davvero singolari: basti pensare al terno gemello uscito sulla ruota di Genova venerdì scorso, con l’estrazione sulla stessa ruota dei numeri 11, 22 e 33.

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI, 8 LUGLIO 2017: LA SMORFIA - Le cifre sognate sono ben altre, a partire dai quasi 68 milioni del jackpot, ma anche da ricche vincite che il Lotto può garantire su tutte le ruote. Meglio tenere d’occhio la Smorfia Napoletana che può regalare suggerimenti preziosi. In questo periodo estivo i fisici visti in spiaggia possono solleticare la fantasia, e non vanno dimenticati numeri dalla forte simbologia erotica come il 29 (il padre delle creature, simbolo dell’organo riproduttivo maschile) e i seni femminili rappresentati dal numero 28. Per chi dovesse sognare la polizia o avere avuto qualche controllo che potrebbe aver rappresentato un segnale premonitore, è da tener presente il numero 24 (le guardie). La mamma è sempre presente nei sogni di tutti noi, ed il 52 che la rappresenta è sempre un numero molto in voga nelle giocate al Lotto. Così come il 90 resta un superclassico per chi dovesse svegliarsi di soprassalto da un brutto sogno: di sicuro, in vista dell’estrazione di sabato 8 luglio, i sogni fatti nella notte saranno dei veri e propri osservati speciali.

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI, 8 LUGLIO 2017: COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Nell'attesa che vengano pubblicati i numeri vincenti del Superenalotto si può già cominciare a pensare come investire la somma eventualmente vinta. La mente è rivolta all'estrazione di stasera, ma proprio la possibilità di vincere può spingervi a fantasticare già. Quello dell'impreparazione non è un rischio che bisogna correre quando ci sono cifre importanti in ballo. Spesso quando si vince una bella somma si decide di lanciare una start up, ma invece potreste essere voi a finanziare i potenziali imprenditori e a raccoglierne una parte dei frutti. Prendete Kickstarter: si tratta di una piattaforma che mette in contatto gli aspiranti imprenditori con i finanziatori. Qui potete scegliere il piano industriale da finanziare: così sono nate molte società di videogiochi, il settore più amato dai finanziatori di Kickstarter. Ma successo hanno avuto società come PebbleTime, che produce smartwatch: nel 2015 ha incassato oltre 20,3 milioni di dollari. Dopo l’estrazione di oggi potreste mettervi in affari...

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI, 8 LUGLIO 2017: LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO - Torna l’appuntamento con le estrazioni del lotto, nella serata di sabato 8 luglio 2017. Grande attesa come sempre da parte degli appassionati per le estrazioni, con un occhio di riguardo per il jackpot del Superenalotto, arrivato ormai a sfiorare la cifra di 68 milioni di euro che, è a dir poco un eufemismo, farebbero decisamente comodo a chi dovesse vincerli. Nell’ultima estrazione infatti non si sono fatti registrare 6 né 5+1. C’è stato un solo 5, che si è portato a casa 165.319,18 euro, una cifretta comunque considerevole. I 4 sono stati 359 e si sono divisi dal montepremi 453,25 euro ciascuno. 14.624 i vincitori con 3 punti, che hanno ottenuto 34,58 euro ciascuno, mentre i 243.288 giocatori che hanno totalizzato almeno 2 punti nell’ultima schedina del Superenalotto, hanno vinto 6 euro e 47 centesimi.

© Riproduzione Riservata.