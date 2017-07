NOTTE ROSA 2017/ Capodanno dell'estate: eventi e programma. Paola Turci e The Kolors in concerto (8 luglio)

Notte Rosa 2017 (Foto da Facebook)

NOTTE ROSA 2017: CAPODANNO DELL'ESTATE: EVENTI E PROGRAMMA - La chiamano capodanno dell'estate, ma il fatto che la Notte Rosa si sviluppi nell'arco di 3 giorni la dice lunga su quanto sia possibile divertirsi sulla Riviera Romagnola e Marchigiana. Saranno 130 i km di costa interessati anche oggi, sabato 8 luglio 2017, dal secondo giorno della kermesse. Un evento che si caratterizza per la messa in scena di concerti, mostre, rappresentazioni teatrali e convegni in grado di dare la cifra della manifestazione. Le località toccate dalla Notte Rosa, procedendo da nord verso sud, sono: Comacchio, Le Spiagge di Ravenna, Cervia-Milano Marittima, Cesenatico, Gatteo a Mare, Savignano Mare, San Mauro Mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, Gabicce & Gradara e Pesaro & Tavullia. La kermesse si è aperta ieri con il concerto di Samuele Bersani a Riviera di Comacchio, ma oltre a lui sul palco di Cesenatico si sono presentati artisti di primo piano come Francesco Renga, Ermal Meta, Nina Zilli e Michele Bravi, mentre a Rimini a prendersi la scena sono stati i Litfiba.

NOTTE ROSA 2017: CAPODANNO DELL'ESTATE: PAOLA TURCI E THE KOLORS IN CONCERTO - Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla Notte Rosa in questo sabato 8 luglio 2017? Basta dare un'occhiata al programma per rendersi conto che si hanno a disposizione diverse opportunità allettanti. A Marina di Ravenna, ad esempio, a partire dalle 21:30 si esibisce Paola Turci, che alternerà i suoi grandi successi ai brani più belli dell'ultimo album "Il secondo cuore". Per un pubblico più affezionato al passato l'appuntamento è ai Giardini Don Guanella di Gatteo Mare, dove i Ricchi e Poveri a partire dalle 21:30 riproporranno il loro storico repertorio da "Sarà perché ti amo" a "Mamma Maria". A dimostrazione che l'offerta della Notte Rosa è varia e intrigante per tutte le fasce d'età, ecco il concerto di questa sera a Bellaria Igea Marina: sul palco cantano The Kolors con il frontman della band, Stash Fiordispino, che promette di far impazzire migliaia di giovani fan. Ma non pensate che la Notte Rosa sia solo musica: cliccate qui per il programma completo della manifestazione.

