PALAZZINA CROLLATA/ Ultime notizie, Torre Annunziata, i vigili sperano ancora di trovare superstiti

Palazzina crollata, Vigili del Fuoco ancora al lavoro a Torre Annunziata (foto LaPresse)

PALAZZINA CROLLATA: TORRE ANNUNZIATA, OGGI SI SCAVERA’ ANCORA - Si continuerà a scavare per tutta la giornata di sabato 8 luglio tra le macerie crollate 24 ore prima della palazzina a Torre Annunziata. 8 gli occupanti rimasti sotto il terribile boato, nella giornata di venerdì i 3 sono stati estratti purtroppo morti. Si tratta di Pina Aprea, sarta 65enne che viveva sola, e una coppia di coniugi, Gaetano Cuccurullo e la moglie Eddy Laiola. Mancano all’appello il figlio venticinquenne della coppia e i quattro componenti della famiglia Guida, marito, moglie e due figli di 8 e 11 anni. Si è continuato a lavorare per tutta la notte con i vigili del fuoco, esperti per quanto riguarda operazioni di salvataggio di questo tipo, che continuano comunque a ritenere possibile il salvataggio di superstiti anche oltre un giorno intero dal crollo, senza perdere dunque la speranza soprattutto per quanto riguarda i bambini rimasti vittime del crollo.

PALAZZINA CROLLATA: TORRE ANNUNZIATA, I VIGILI NON DISPERANO - Come spiegato dall’Ingegnere del Comando dei vigili del fuoco di Torre Annunziata, Trantino, si continuerà a lavorare con la massima celerità possibile. Si spera infatti che sotto le travi portanti della palazzina si possano essere create delle zone franche, delle sacche d’aria in cui eventuali superstiti possano resistere anche molte ore dopo il crollo. Degli spazi in cui aria e ossigeno sono presenti ci sono sicuramente sotto le macerie, anche se il gran caldo renderebbe sicuramente difficoltosa la respirazione per chi vi si dovesse trovare sotto. Nonostante questo, Trantino ha affermato come non sarebbe la prima volta che in casi del genere possano venire estratte vive dalle macerie persone anche a giorni di distanza dalla tragedia. Dunque il lavoro proseguirà incessantemente finché almeno tutti i corpi non saranno identificati o ritrovati: si sta lavorando anche con l’ausilio della tecnologia, con speciali sonde che sono in grado di riconoscere l’eventuale presenza di persone vive sotto le macerie.

