TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Marche, sisma 1.1 a Macerata (8 luglio 2017, ore 1:43)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 1.1 M IN PROVINCIA DI USSITA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 8 LUGLIO 2017) - Nella notte si è fatto registrare un altro movimento sismico nella Marche, a 4 chilometri a Nord di Ussita, paese che dall’agosto scorso è al centro dello sciame sismico che sta tormentando il Centro Italia. La scossa stavolta è stata molto lieve, di magnitudo 1.1, con ipocentro a 9 km di profondità. Oltre a Ussita, gli alti paesi in provincia di Macerata nel raggio di 10 chilometri dalla scossa sono Fiastra e Acquacanina (6 km), Fiordimonte e Visso (7 km), Bolognola (8 km), Pieve Torina (9 km), Pievebovigliana e Castelsantangelo sul Nera (10 km). Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro ci sono diversi paesi in provincia di Macerata, Perugia, Fermo e Ascoli Piceno: ovvero Monte Cavallo (11 km), Muccia (13 km), Preci (14 km), Saranano (15 km), Serravalle di Chienti, Camerino, Montefortino, Amandola e Cessapalombo (18 km), Montemonaco, Caldarola e Gualdo (19 km) e Seliano e Camporotondo di Fiastrone (20 km).

TERREMOTO IERI IN EMILIA ROMAGNA, SCOSSA DI 2.2 M IN PROVINCIA DI PARMA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 7 LUGLIO 2017) - Terremoto serale in Emilia Romagna, con una scossa di entità non fortissima ma comunque capace di farsi sentire in tutta la provincia di Parma. Il sisma, di magnitudo 2.2, ha avuto il suo epicentro a 3 chilometri a Nord dal paese di Terenzo, con un ipocentro di 19 chilometri di profondità. Oltre a Terenzo, altri quattro paesi in provincia di Parma si sono trovati a meno di 10 chilometri dall’epicentro di questa scossa di terremoto avvenuta alle ore 20.36 di venerdì 7 luglio: si tratta di Calestano (5 km), Fornovo di Taro (6 km), Varano de’ Melegari (8 km) e Solignano (9 km). Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del Sisma si trovano Felino, Medesano, Sala Baganza e Langhirano (14 km), Tizzano Val Parma, Collecchio e Berceto (16 km), Lesignano de’ Bagni e Pellegrino Parmense (17 km), Valmozzola (18 km), Corniglio e Neviano degli Arduini (19 km) e infine Varsi (20 km), anch’essi tutti paesi in provincia di Parma.

