18ENNE UCCISO CON UN CACCIAVITE/ Milano: colpito dritto al cuore, 52enne arrestato per omicidio

Immagine di repertorio (LaPresse)

18ENNE UCCISO CON UN CACCIAVITE, COLPITO AL CUORE DA UN 52ENNE: ARRESTATO DOPO AVER RISCHIATO IL LINCIAGGIO - Un'aggressione incredibile quella che si è registrata ieri sera a Milano, poco prima di mezzanotte, dove un giovane 18enne è stato ucciso con un cacciavite sferrato da un uomo e che lo ha colpito dritto al cuore. A darne notizia è oggi Repubblica.it nell'edizione locale, che riporta la prima tragica ricostruzione del terribile omicidio consumatosi in piazza Tirana, all'angolo con via Inganni, alla periferia Sud del capoluogo lombardo. La vittima è un giovane appena maggiorenne di origini egiziane, il quale è stato coinvolto in una violenta lite per futili motivi scoppiata davanti ad un bar e culminata nella sua uccisione. L'aggressore, un uomo di 52 anni anche lui straniero, lo avrebbe colpito al cuore con un'arma a punta, molto probabilmente un cacciavite. Dopo l'aggressione sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato d'urgenza il 18enne in ospedale, al San Paolo, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa della gravità delle ferite riportate.

L'assassino del 18enne ucciso con un colpo di cacciavite al cuore, è un cittadino marocchino con alle spalle un lungo curriculum di precedenti penali, già noto quindi alle forze dell'ordine. Dopo l'aggressione al giovane l'uomo è stato bloccato dagli amici della vittima fino all'arrivo dei Carabinieri, impedendogli così di darsi alla fuga. Quindi è stato arrestato dai militari della compagnia Porta Magenta per omicidio ed attualmente si trova presso il carcere di San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria. Come riporta Il Giorno nella sua edizione online, l'aggressore ha seriamente rischiato il linciaggio da parte degli avventori del bar e per salvarlo dall'ulteriore violenza è stato necessario l'intervento di numerosi equipaggi dei Carabinieri.

