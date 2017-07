CHARLIE GARD/ Ultime notizie, non si fermano in tutto il mondo le manifestazioni di sostegno al piccolo

Il sostegno ai genitori del piccolo Charlie Gard è enorme (foto LaPresse)

CHARLIE GARD: SI MOLTIPLICA IL SOSTEGNO IN TUTTO IL MONDO - La vicenda di Charlie Gard ha avuto il merito di unire molte persone in tutto il mondo per il sostegno nella battaglia per dare ancora una possibilità al piccolo costretto a combattere contro una malattia incurabile. Secondo quanto riporta l’Avvenire, le iniziative con sit in di protesta, mobilitazioni sul web, qualsiasi cosa per riuscire a sensibilizzare l’opinione pubblica e garantire a Charlie Gard quella cura sperimentale che inizialmente era stata negata dal Tribunale di Londra e dalla Corte di Strasburgo. A Trafalgar Square, a Londra, è stato organizzato un vero e proprio sit in, con i partecipanti che hanno elogiato la presa di posizione del Papa che, probabilmente, ha regalato altro tempo decisivo al piccolo Charlie, che con ogni probabilità potrà essere sottoposto a una cura sperimentale negli Stati Uniti che, pur rappresentando una flebile speranza, terrà ancora viva la fiamma dell’amore intorno al bambino.

CHARLIE GARD: UN ESERCITO IN MARCIA - Anche i social network si sono mobilitati per la causa di Charlie Gard, ed i cuori blu sono diventati il simbolo della battaglia per la vita del piccolo inglese di soli dieci mesi. Anche i siti web tradizionali hanno fatto la loro parte: questo sostegno non è stato solo simbolico, è infatti grazie al supporto della gente da ogni parte del mondo che la famiglia di Charlie Gard ha potuto raccogliere i fondi per il viaggio e per sottoporre il piccolo alla cura sperimentale, per la quale sarà il primo paziente in assoluto, per provare a ribaltare la sentenza della sua malattia che serve già scritta. Cura negli Stati Uniti che costerebbe moltissimo, ma il milione e mezzo di euro raccolto potrebbe non servire più, visto che anche dagli Usa i medici si sono mobilitati per fornire gratis le cure che possono offrire l’ultima chance di salvezza al piccolo Charlie. Segno che in un mondo spesso spersonalizzato dalla tecnologia, per cause nobili e importanti si possono unire anche persone lontanissime.

