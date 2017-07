Concorso Allievi Polizia (foto LaPresse)

CONCORSO POLIZIA 2017: BANDO 1148 ALLIEVI AGENTI, IL 18 LUGLIO L’ORA X - E’ fissata per il 18 luglio l’ora X per il concorso in polizia 2017: il bando per 1148 posti per allievi agenti è uscito e data e location del concorso dovevano essere rese note in questo fine settimana, ma la Gazzetta Ufficiale ha predisposto un nuovo rinvio. Bisognerà aspettare ancora più di una settimana per capire dove si terrà il concorso, come confermato anche dal sito ufficiale della Polizia italiana che ha pubblicato il seguente avviso: “"Si comunica che il diario della prova scritta d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del 18 maggio 2017 e pubblicato nella G.U. - 4a Serie speciale 'Concorsi ed esami' - n. 40, del 26 maggio 2017, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale 'Concorsi ed esami' - del giorno 18 luglio 2017". Una data importante visto che le migliaia di candidati da quel momento inizieranno ad organizzarsi logisticamente per il concorso.

CONCORSO POLIZIA 2017: BANDO 1148 ALLIEVI AGENTI, COME AFFRONTARE I QUIZ - Sul sito ufficiale della Polizia tutti i concorsisti però hanno già a disposizione i 6000 quiz a risposta multipla che potrebbero uscire nel concorso. Una situazione impossibile da gestire in toto, ma sicuramente si tratta di uno strumento utile per esercitarsi. La preparazione per la prova scritta di un concorso è fondamentale, ma ci sono diverse scuole di pensiero su come affrontare un quiz a risposta multipla. C’è ci afferma di scegliere una lettera e barrarla per tutte le risposte che non si conoscono: metodo rischioso quando viene prevista una penalità per le risposte sbagliate. Altri semplicemente preferiscono concentrarsi sugli argomenti di cui sono maggiormente a conoscenza, lasciando in bianco le eventuali risposte di cui non si conosce la soluzione. Di sicuro i 6000 quiz pubblicati saranno pane per i denti di chi dovrà affrontare una prova così importante per la propria carriera: il 18 luglio se ne saprà finalmente di più.

