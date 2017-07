DELTAPLANO PRECIPITA A CASERTA/ Caiazzo, pilota morto sul colpo: oscure le cause dell'incidente

Immagine di repertorio

DELTAPLANO PRECIPITA A CASERTA, CAIAZZO: IL PILOTA ANGELO MONE MORTO SUL COLPO - Una domenica d'estate all'insegna del caldo e del bel tempo si è trasformata in un'immane tragedia a Caiazzo, in provincia di Caserta, dove è precipitato un deltaplano ed il pilota è morto sul colpo. Le notizie in merito all'incidente mortale sono ancora frammentarie e, stando a quanto reso noto dall'agenzia di stampa Ansa, la vittima sarebbe il 43enne Angelo Mone. L'uomo, un imprenditore edile del posto, sarebbe morto sul colpo. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, pare che il pilota fosse partito in mattinata dal vicino comune di Piana di Monteverna. Inizialmente si parlava di un uomo sulla cinquantina in quanto la vittima non era stata subito individuata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli uomini di Carabinieri ed i Vigili del fuoco per tutti gli accertamenti del caso e l'avvio delle indagini al fine di fare chiarezza sulle cause del terribile schianto al suolo, al momento ancora ignote.

Nell'immediatezza della notizia, si era parlato dello schianto di un ultraleggero, come riferito anche da Leggo.it ed altri quotidiani nazionali. La disgrazia descritta aveva avuto il medesimo triste epilogo, ovvero la morte sul colpo del pilota Angelo Mone che sarebbe stata vista in diretta da alcuni testimoni oculari i quali avrebbero asserito di aver visto l'aereo prima dell'impatto volare a bassa quota. Alla base dell'incidente pare ci fosse uno stallo del motore. Sul posto sarebbero prontamente giunti i soccorritori del 118 ma per lo sfortunato pilota non ci sarebbe stato nulla da fare, morto dopo l'impatto con il terreno, violentissimo. I presenti e che hanno assistito alla tragedia sono comprensibilmente sotto choc.

