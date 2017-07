FRECCE TRICOLORI / Il calendario degli eventi di oggi, 9 luglio: polemiche e voli acrobatici

Le frecce Tricolori

FRECCE TRICOLORI, L'EVENTO A RAVENNA: ECCO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI - Proseguirà nel corso della giornata di oggi, la seconda edizione di Valore Tricolore, evento in quel di Ravenna con l'esibizione del simbolo per eccellenza del nostro bel paese. L'evento incomincerà ufficialmente a partire dalle 14.30 quando arriveranno sul posto le autorità che daranno il via alla visita degli spazi espositivi. Il volo acrobatico invece, è previsto a partire dalle 16 fino alle 18.30 con, in apertura, le esercitazioni per il soccorso in mare. Nel frattempo, si è già creata la polemica in quanto, il pullman civile dove viaggiava la pattuglia acrobatica dell'Aviazione Militare Italiana possiede invece una targa straniera. Il fatto è stato documentato con alcuni scatti da un ex aviere, Delio Monti che si definito “su tutte le furie”, sulla pagina Facebook “Ex avieri dell'8° e del 5° Stormo”. Le Frecce Tricolori si sono già esibite ieri presentando anche il moderno velivolo Eurofighter Typhoon. Dopo la divulgazione delle foto però, la polemica è nata ugualmente ed in tanti, sostengono che per spostare gli equipaggi militari occorrerebbe usare un mezzo appartenente al proprio territorio. Tra le varie esibizioni del pomeriggio, anche l’Aero Club Francesco Baracca di Lugo con la Scuola Nazionale Elicotteri, in volo alle 16.35. Alle 17 ci sarà spazio per la scuola di volo ultraleggero dell’Aero Club, infine, alle 17.30, si alzerà in volo il Cessna 172 Rg.



Il calendario delle esibizioni proseguirà quindi con il sorvolo di uno memorabile biplano da addestramento Stearman alle 16.45, mentre alle 17.15 ci sarà l’esibizione acrobatica di Extra 300. Alle 17.45, occhi puntati sul dynamic display di un Eurofighter “Typhoon” del Reparto sperimentale di volo dell’Aeronautica militare italiana, velivolo multiruolo di quarta generazione sviluppato da una collaborazione multinazionale tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna. La giornata dedicata alla Frecce Tricolori, terminerà alle 18 con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale. L’appuntamento quindi, è confermato per la giornata di oggi, domenica 9 luglio 2017, sul lungomare di Punta Marina Terme.

© Riproduzione Riservata.