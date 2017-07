FURGONE CONTRO UNA MOTO/ Lite in Valsusa: un uomo investe un motociclista, lo manda in coma e uccide una donna

Grave incidente in Valsusa (foto LaPresse)

FURGONE CONTRO UNA MOTO: MORTA UNA DONNA IN VALSUSA - Domenica con omicidio stradale in Valsusa, con gravi fatti accaduti nella zona della statale 24. Un furgone nero che viaggiava a velocità sostenuta si è schiantato contro una moto guidata da un ragazzo e con una donna sul posto del passeggero. La dinamica dell’incidente, se confermata, descriverebbe però la scena di un vero e proprio omicidio. L’uomo alla guida del furgone, infatti, un paio di chilometri prima aveva avuto una violenta lite con i due ragazzi, e il conducente della motocicletta avrebbe sferrato un pugno a un vetro del furgone. Da lì sarebbe partito un inseguimento conclusosi tragicamente presso la rotonda di Condove, nella zona della Val di Susa, con la moto colpita in pieno dal furgone e addirittura schiacciata contro un guardrail. Per il conducente su due ruote le ferite sono state gravissime, mentre per la ragazza non c’è stato scampo, morta nell’impatto.

FURGONE CONTRO UNA MOTO: IN COMA IL CENTAURO - Al pilota della motocicletta è servito un trasporto d’urgenza al CTO di Torino, dove è stato trasportato in coma e con diverse fratture e dove si trova attualmente in prognosi riservata. E’ servito un elicottero per portare a termine il trasporto nel più breve tempo possibile, mentre il conducente del furgone è stato arrestato, per il momento con l’accusa di omicidio stradale, come previsto dal codice della strada, per aver provocato il gravissimo incidente. Ma i rilievi del magistrato potrebbero essere importantissimi, se sul luogo dell’incidente fosse accertato che l’impatto con la motocicletta sia stato volontario. Il conducente del furgone, che pure è rimasto gravemente danneggiato nell’impatto, è rimasto illeso e senza danni fisici dall’incidente. I due ragazzi colpiti erano fidanzati, mentre ad aggravare la posizione del conducente del furgone c’è la positività all’alcol test, rilevata dalla pattuglia della stradale prima di procedere al suo arresto.

