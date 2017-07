INCIDENTE STRADALE/ A27, Villorba: auto fuori strada si ribalta all'alba, 4 persone ferite (ultime notizie)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

INCIDENTE STRADALE NEL SALENTO: AUTO FUORI STRADA, MUORE 89ENNE (OGGI, 8 LUGLIO 2017) - Il week end è stato tutt'altro che tranquillo su strade ed autostrade italiane, dove non sono mancati i tragici incidenti stradali, alcuni dei quali rivelatisi purtroppo fatali. E' quanto avvenuto sulle strade del Salento, dove nella serata di ieri si è registrato l'ennesimo incidente mortale di questa lunga estate di sangue. A renderlo noto è LeccePrima.it, che rivela il drammatico sinistro si è consumato sulla strada che collega Borgagne a Melendugno, nella provincia di Lecce. A perdere la vita è stato un uomo di 89 anni, alla guida della sua auto ma che, per motivi ancora tutti da accertare avrebbe perso il controllo del proprio mezzo finendo rovinosamente fuori strada. Ad accorgersi del brutto incidente stradale sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno così provveduto a chiamare prontamente i soccorsi. Sul luogo sono tempestivamente intervenuti i soccorritori del 118 ma purtroppo, per l'anziano salentino non c'è stato nulla da fare. Ancora incerta la dinamica che ha portato all'incidente mortale, sebbene non sia escluso il malore. Sul posto sono giunti anche gli uomini dei Carabinieri che hanno provveduto ad eseguire tutti i controlli del caso e messo in sicurezza la zona prima di procedere agli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

INCIDENTE STRADALE A VILLORBA, SULLA A27: AUTO SI RIBALTA, 4 FERITI (OGGI, 8 LUGLIO 2017) - Con un nuovo incidente stradale si è aperta questa calda domenica d'estate. Ci spostiamo a Villorba, in provincia di Treviso, dove quattro persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'uscita di strada clamorosa avvenuta alle prima ore del giorno e che si sarebbe potuta trasformare in tragedia. E' quanto riporta il portale TrevisoToday, collocando l'incidente poco prima delle 7:00, quando un'auto che viaggiava in direzione Conegliano, sulla A27, con a bordo quattro persone è finita fuori strada sfondando letteralmente il guard-rail, effettuando una carambola e capovolgendosi. A causare il brutto incidente, quasi certamente sarà stato un colpo di sonno che ha colto il conducente della vettura e che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche per lui e per i tre passeggeri. Tutti e quattro sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso di Treviso ma fortunatamente non sono in pericolo di vita, avendo riportato solo delle lievi ferite. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Stradale di Treviso Nord, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Nonostante siano stati necessari svariati minuti prima di portare a compimento le relative operazioni di salvataggio e messa in sicurezza della zona, non è stato registrato un elevato rallentamento alla viabilità.

