LA MOGLIE DELLO JIHADISTA DI FOGGIA/ “Sì, sì un giorno ti farai esplodere, ma oggi ti faccio pasta ripiena”

IL MATRIMONIO JIHADISTA, ISIS: ELI BOMBATALIEV TENTA DI CONVINCERE LA MOGLIE CHE PERT PRENDE TEMPO… - “Combatti, è l’ora!”, ma lei che replica, “ti preparo la pasta ripiena, perché non possiamo essere come tutte le altre persone?”. Uno scambio di vedute di un matrimonio normale? Assolutamente no, è la storia rivelata in questi giorni con l’arresto del foreign fighter ceceno, Eli Bombataliev. Reclutava jihadisti e programmava attentati nel nostro Paese con la solita inquietante firma dell’Isis. Ora è in carcere grazie all’ottimo lavoro della Digos e del Gico di Bari, anche se dalle intercettazioni di questi mesi si può scorgere un dettaglio che non ha risvolti d’indagine o effetti politici/internazionali. Nulla di tutto questo: leggendo i dialoghi e gli scambi avuti tra Eli e la moglie (la seconda, di nome Marina Kachmanova di 11 anni più grande) si scorge come funziona quel rapporto così strano e assurdo tra un jihadista e la moglie, tra un fanatico estremista religioso e la compagna innamorata ma allo stesso tempo intimorita da quell’uomo che pensava di conoscere. «Se domani mi chiamano per offrire me stesso lo devo fare per forza. Bisogna punire questi diavoli, gli italiani sono peggio degli animali», sono una delle frasi più “simpatiche” che Eli Bombataliev rivolge alla moglie per convincerla sul decisivo impegno nella jihad. Lei però replica e prende tempo, nei mesi scorsi, arrivando a dire: «sappi che con te io non partirò per la guerra, ti aspetterò a casa, ti farò la pasta ripiena».

Sconcerta il livello di “dialogo”: è vero che lei prende tempo, è vero che non la convince e la spaventa il fanatismo di quell’uomo, ma è altrettanto vero che la sua “reazione” è di continua ed estrema sottomissione. Ogni tanto tenta di reagire anche di più, ma le risposte sono sempre choccanti: «Mi hai preso come seconda moglie, ma nell’aldilà voglio essere la prima», prova ad alzare la testa la donna, ma il foreign fighters arrestato in Puglia replica «per essere prima devi impegnarti molto, non solo a parole ma anche nei fatti. Così Allah ti dà la chance…». Il Corano “impedisce di farci distrarre da figli, famigliari e umanità” quando si fa la jihad, preme lui per convincere ancora la moglie che lamenta un semplicissimo e assai spiccato senso femminile comune a tante donne, «non capisco perché dobbiamo stare lontani perché non possiamo stare come le persone normali? Ma a te non interessa cosa fa tua moglie in tua assenza?». E poi, davanti all'inevitabile ormai certezza che quell'uomo così inquetante ma anche così tremendamente influente nella sua vita ormai, la donna arriva alla "estrema ribellione" (che rimane però solo a parole): «Ma dove sta scritta sta roba nel Corano? Dove sta scritto che devi morire così? Mi puoi leggere questo versetto nel Corano? Perché io non l'ho visto, fammi vedere dove sta scritto...».

La replica finale di Bombataliev è però, se possibile, ancora più inquietante degli altri folli propositi ideologici di un gruppo islamista sanguinario come Daesh: «quello che ti voglio dire, avere un alloggio fisso, avere un lavoro, vivere come altre persone andando a lavorare. Ma tutte queste idee non le ho mai avute», confessa quasi urlando l’uomo arrestato due giorni fa. «Le persone arrivano al massimo a 70 e 80 anni, nella jihad però la vita è infinita. Se io oggi non mi farà mancare questi piaceri e un giorno morirò, non voglio essere perdente. Io lo devo fare, sono consapevole che dopo Allah misericordioso benedirà i miei cari che rimarranno in vita». Così ai suoi seguaci per indottrinarli, così anche a sua moglie per convincerla: lei prendeva tempo e chiedeva se potesse far saltare in aria la prima moglie, almeno prima di lei. L’arresto ha fermato tutto questo orrore: eppure quel rapporto intimo e “morboso” tra un uomo che decide al di fuori di ogni ragionevole elemento con la realtà, e una donna che deve sottomettersi e sacrificarsi. Quanti altri rapporti nascosti sono così nel famiglie degli altri, purtroppo tanti, jihadisti?

