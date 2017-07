METEO/ Domenica di allerta caldo: record con Caronte al centro-sud (previsioni del tempo oggi, 9 luglio 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO: FORTI TEMPORALI AL NORD (OGGI, 9 LUGLIO 2017) - Le previsioni di oggi, domenica 9 luglio 2017, non sono del tutto positive con il sole che non sarà presente ovunque. Ci saranno infatti anche delle forti ripercussioni con temporali che colpiranno soprattutto il nord-ovest del nostro paese. Si parte dalla mattinata quando vedremo pioggia su Valle d'Aosta, Piemonte e sulla parte occidentale della Lombardia. Nelle ore del pomeriggio i temporali si faranno ancora più persistenti per quanto riguarda le zone indicate e si sposteranno anche verso oriente con forti precipitazioni su Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Inoltre le precipitazioni caleranno anche su gran parte dell'Emilia Romagna che però non sarà colpita da forti temporali. Vedremo se nei prossimi giorni anche al nord tornerà il sole e quindi ci saranno dei miglioramenti rispetto a quanto visto oggi. Nonostante per la presenza di queste perturbazioni non caleranno le temperature che rimarranno ovunque molto importanti.

PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: SALGONO LE TEMPERATURE, È PIENA ESTATE (OGGI, 9 LUGLIO 2017) - Le temperature tornano a salire sul nostro paese con le previsioni del tempo che parlano per la giornata di oggi, domenica 9 luglio 2017, di piena estate. Sicuramente sono diversi i posti dove poter passare una bella giornata di mare e godersi finalmente il sole. In Italia sono importanti le forte conseguenze apportate dall'anticiclone Caronte che arrivato dall'Africa ha nettamente alzato il livello del Mercurio dentro ai nostri termometri. Le temperature minime si aggireranno attorno ai ventidue gradi di Aosta nella mattina, mentre le massime le vedremo nel pomeriggio a Bologna dove addirittura si sfioreranno i trentotto gradi centigradi. Le correnti poi tireranno da nord verso sud sul versante del Mare Adriatico mentre dal sud verso il nord su quello del Mar Tirreno. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore quando sicuramente ci saranno ulteriori variazioni climatiche in giornate che non si possono non definire instabili.

© Riproduzione Riservata.