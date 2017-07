Mosul liberata dall'Isis: l'annuncio del premier Abadi (Foto: da Twitter)

MOSUL LIBERATA DALL'ISIS: IRAQ, L'ANNUNCIO DEL PREMIER ABADI. GLI ULTIMI JIHADISTI IN FUGA - Mosul è stata liberata dall'Isis: gli jihadisti dello stato islamico sono stati sconfitti. Lo ha annunciato Haider al Abadi, primo ministro iracheno, in un comunicato. Il premier è intervenuto anche su Twitter, spiegando di essere arrivato in città «per annunciare la sua liberazione e congratularsi con le forze armate e il popolo iracheno per la vittoria». Alcune fotografie lo ritraggono, infatti, mentre scende da un elicottero vestito con una divisa e cappellino militari. Era attesa da nove mesi la vittoria, ora è finalmente arrivata. L'Isis aveva conquistato Mosul nel giugno 2014, negli ultimi nove mesi però ha perso terreno. Dopo mesi di combattimenti intensi, le raffiche di armi sono diventate più sporadiche. Gli aerei della coalizione continuano a sorvolare la città, anche se non ci sono più bombardamenti.

Nel frattempo le forze d'élite irachene, addestrate dagli Stati Uniti, hanno raggiunto la riva del fiume Tigri e ciò è un altro indice del fatto che l'Isis è stato cacciato dalla città. Sulla riva del fiume, stando a quanto riferito dalla tv di Stato dell'Iraq, è stata issata la bandiera nazionale. I militanti dell'Isis invece si sono lanciati nel Tigri per fuggire dal campo di battaglia. La riconquista completa di Mosul non rappresenta però la fine delle violenze nella città, né la sconfitta totale dell'Isis in Iraq. Molto probabilmente continueranno ad esserci attacchi da parte dello Stato Islamico a Mosul, come avvenuto nei mesi precedenti in altre città liberate dall'esercito iracheno.

L'Isis peraltro, anche dopo la sconfitta di Mosul, continua a controllare alcune città dell'Iraq, anche se sono più piccole e meno importanti, oltre che una porzione rilevante della Siria. Le strade e gli edifici di molte zone liberate risultano seriamente danneggiati dalle esplosioni e dai violentissimi scontri che hanno caratterizzato questa battaglia. Stando a quanto riportato dall'Economist, sono circa 900mila i civili che hanno dovuto abbandonare le loro case.

