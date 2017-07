PAPA FRANCESCO/ Gesù non toglie i pesi della vita, ma l'angoscia nel cuore di chi li porta: non siate tristi!

Papa Francesco, Angelus (LaPresse)

PAPA FRANCESCO, LA VITA È PESANTE? SOLO CON UNA RELAZIONE UMANA SI PUÀ COMBATTERE LA TRISTEZZA - Un Angelus tutto dominato dal problema della vita pesante e dura per ogni singolo uomo: Papa Francesco si è calato nel mistero della vita comune, banale, quotidiana di ogni singola persona per provare a donare il messaggio di Cristo in questa domenica 9 luglio. Il risultato non è “banale” come si possa pensare ma è una lucida e drammatica constatazione della vita di tutti noi: «la vita è pesante e le cose spesso affaticano il cuore», ammette Papa Bergoglio parlando alla piazza. «Delusioni e ferite del passato, pesi da portare e torti da sopportare nel presente, incertezze e preoccupazioni per il futuro»: come si può oggettivamente far fronte a tale “emergenza”? Secondo il cristianesimo la proposta di Gesù è molto chiara e netta: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Parla a me, al Papa, a tutti noi, l’invito del Signore sottolineato nel vangelo commentato dal Pontefice in questa domenica di luglio. Francesco però prova ad entrare nelle pieghe e offrire il suo “aiuto”: «Lo sbaglio, quando le cose vanno male, è restare dove si è, sembra evidente, ma quanto è difficile reagire e aprirsi! Nei momenti bui viene naturale stare con sé stessi, rimuginare su quanto è ingiusta la vita, su quanto sono ingrati gli altri e com’è cattivo il mondo. Ma così, chiusi in se stessi, tutto sembra nero. E si arriva persino a familiarizzare con la tristezza, che diventa di casa».

La risposta non di Bergoglio ma di Gesù è un invito umano e personale a quella umanità ferita e intristita dai pesi della vita: «tante volte, di fronte a un peso della vita o a una situazione che ci addolora, proviamo a parlarne con qualcuno che ci ascolti, con un amico, con un esperto... È un gran bene, ma non dimentichiamo Gesù! Non dimentichiamo di aprirci a Lui e di raccontargli la vita, di affidargli le persone e le situazioni». Una vita nell’ombra e una mano tesa per poterne uscire: l’uomo vive costantemente questa doppia esperienza con la fatica estrema del logorio quotidiano ma anche con la viva consapevolezza che solo una relazione, un rapporto umano può effettivamente risvegliare quell’identità ferita e colpita. «Coraggio, non arrenderti ai pesi della vita, non chiuderti di fronte alle paure e ai peccati, ma vieni a me!», esclama Cristo nel Vangelo. Secondo Francesco, «Lui ci aspetta sempre, ma non per risolverci magicamente i problemi bensì per renderci forti nei nostri problemi», rimarca il Papa. È come se Gesù non ci levasse i pesi dalla vita, ma l’angoscia dal cuore; «non ci toglie la croce, ma la porta con noi».

