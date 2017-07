TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Marche, sisma M 1.6 a Macerata (9 luglio 2017, ore 01.20)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 1.6 M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 9 LUGLIO 2017) - La notte del 9 luglio è iniziata subito con una scossa di terremoto, lieve ma comunque avvertita distintamente in provincia di Macerata, con epicentro a un solo chilometro dal paese di Monte Cavallo, alle ore 00:29 di magnitudo 1.6. L’ipocentro del sisma è stato localizzato ad una profondità di 8 chilometri. Come detto, 1 solo chilometro a Nord Ovest separa dall’epicentro Monte Cavallo, mentre gli altri paesi nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del sisma sono Pieve Torina (7 km), Serravalle di Chienti e Fiordimonte (9 km), Muccia e Pievebovigliana (10 km). Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro si trovano Visso (11 km), Ussita (13 km), Sellano, Fiastra e Preci (14 km), Acquacanina (15 km), Camerino (16 km), Sefro (17 km), Castelsantangelo sul Nera (18 km), Bolognola (19 km) e Pioraco (20 km).

TERREMOTO IERI IN ABRUZZO, SCOSSA DI 2.4 M IN PROVINCIA DI TERAMO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 8 LUGLIO 2017) - Sabato pomeriggio con sisma nella provincia di Teramo, con la terra che ha tremato in maniera sensibile alle ore 14.48 dell’8 luglio. Scossa di magnitudo 2.4, avvertita distintamente nel paese più vicino all’epicentro, a tre chilometri ad Ovest di Valle Castellana, in provincia di Teramo. L’ipocentro del terremoto era a 19 chilometri di profondità. Nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro del sisma, oltre a Valle Castellana, ci sono Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno (6 km) e Rocca Santa Maria in provincia di Teramo (8 km). Questo l’elenco dei paesi nel raggio di venti chilometri dall’epicentro: Cortino (13 km), Arquata del Tronto (14 km), Roccafulvione (15 km), Montegallo (16 km), Ascoli Piceno e Venarotta (17 km), Accumoli, Folignano, Civitella del Tronto, Torricella Sicura e Amatrice (18 km), Campli e Palmiano (19 km).

