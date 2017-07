TERZA GUERRA MONDIALE/ Prove d'intesa Usa-Russia: la posizione di Trump e Putin su Corea e Siria

Terza guerra mondiale, Donald Trump (Foto: Lapresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, PROVE D'INTESA USA-RUSSIA: TREGUA NEL SUD-OVEST DELLA SIRIA - Come spesso accade quando i potenti della Terra si incontrano dal vivo, anche il G20 di Amburgo ha prodotto segnali incoraggianti per chi sperava in un dialogo costruttivo tra Usa e Russia sulla questione Siria, capace di evitare lo scoppio di una Terza Guerra Mondiale. Il primo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin ha infatti sortito una mini-tregua che investirà il sud-ovest del Paese. Si tratta di un piccolo ma importantissimo passo in un conflitto che vede le due super-potenze schierate su fronti opposti e che mai, come ricordato dal Washington Post, avevano imbastito un qualsivoglia tipo di cooperazione. Resta da capire se il cessate il fuoco resisterà alle tensioni che inevitabilmente si verificheranno, ma in ogni caso attenzioni a farsi facili illusioni. A dividere Usa e Russia, in particolare, sarà tra qualche tempo il destino del presidente siriano, Bashar al-Assad. A chiarire che il Cremlino ha individuato in Assad il proprio "protetto", come riportato da sputniknews, sono arrivate le nuove dichiarazioni di Vladimir Putin che, rispetto alle parole di Rex Tillerson - secondo cui Assad non ha futuro in Siria - ha detto:"Il segretario di Stato Tillerson è una persona rispettabile, è stato insignito di un'onorificenza russa, l'Ordine dell'Amicizia, lo rispettiamo, ma non è ancora un cittadino siriano. Il futuro del presidente Assad, come politico, deve essere determinato dal popolo siriano".

TERZA GUERRA MONDIALE, PROVE D'INTESA USA-RUSSIA: IL PROBLEMA COREA DEL NORD - Inutile dire che uno degli argomenti di discussione principali al G20 di Amburgo sia stata la gestione della crisi dei missili della Corea del Nord che rischia di sfociare in una Terza Guerra Mondiale. Come riportato da sputniknews, poco prima di incontrare il presidente cinese Xi Jinping, l'omologo americano Donald Trump ha definito quello nordcoreano un "problema con cui c'è bisogno di fare qualcosa". L'inquilino della Casa Bianca, dopo aver blandito Xi Jinping definendosi "onorato" di incontrarlo in ragione del "grande rapporto" instaurato con lui, ha fatto un po' di pre-tattica rispetto a quale sarà la strategia che gli Stati Uniti cercheranno di mettere in campo per arginare le provocazioni di Kim Jong-un. Queste le parole del tycoon:"Può richiedere più tempo di quanto vorremmo, potrebbe trascinarsi per un periodo di tempo più lungo di quanto si vorrebbe, ma in ultima analisi una soluzione verrà presa in una forma o nell'altra".

