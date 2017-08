14ENNE SBALZATO DA GIOSTRA/ Roma, vola dal Tagadà e precipita al suolo: è grave

Roma, 14enne sbalzato da giostra (Foto: da Pixabay)

Panico in un luna park vicino Roma: nella tarda serata di ieri un 14enne è stato sbalzato da una giostra. È accaduto alle 23 circa di ieri 31 luglio: il giovane si trovava sulla giostra Tagadà del luna park "Paradise" in via Sergio Antonucci, nel comune di Cerveteri. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, ma da una prima ricostruzione è emerso che il ragazzino, prossimo ai 15 anni, si sarebbe alzato e posto al centro della giostra, quindi è stato letteralmente sbalzato, finendo in terra fuori dalla giostra. Immediati i soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Ladispoli. Poi il 14enne è stato trasferito al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in prognosi riservata. Il giovane versa in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i Carabinieri di Campo Ascolano per effettuare i rilievi, mentre i militari di Civitavecchia si stanno occupando delle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che ha visto coinvolto il minore.

ROMA, MINORE VOLA DA GIOSTRA: PAURA IN UN LUNA PARK

IL PRECEDENTE

Questa vicenda ci riporta alla memoria la tragedia di San Benedetto del Tronto, dove una ragazza di 27 anni è morta qualche settimana fa in seguito ad un volo di 20 metri nel vuoto. La giovane è scivolata giù da una giostra, una capsula gravitazionale, per una serie di concause. Quando era stata lanciata verso l'alto, una gamba sarebbe scivolata fuori e il roll bar che aveva alle sue spalle si è aperto, facendola scivolare verso il basso.

