AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: problemi legati all'esodo (ultime notizie, oggi 1 agosto 2017)

BOLLETTINO TRAFFICO, PRIMI PROBLEMI LEGATI ALL'ESODO

BOLLETTINO TRAFFICO, PRIMI PROBLEMI LEGATI ALL'ESODO

Inizia agosto e si infuocano anche le autostrade italiane e non solo l'atmosfera. Inizia a diventare incandescente il bollettino delle strade anche per l'esodo che ora di giorno in giorno vedrà protagonisti gli italiani. C'è da dire che oggi è martedì e quindi la situazione potrà essere meno grave di altri giorni, ma sicuramente l'inizio del mese più caldo dell'anno invita a una riflessione che ci porta sempre e comunque a fare attenzione e a informarci prima di fare lunghi spostamenti. Anche i pendolari che magari si muovono in autostrada per andare a lavoro potrebbero subire rallentamenti per questo motivo. Sarà quindi molto importante andare a controllare da vicino tutte le situazioni legate ai rallentamenti che ci potranno essere e che saranno segnalati con prontezza dal portale istituzionale Autostrade.it. Il sito in questione è sempre aggiornato e ci fornisce informazioni utili con consigli su come muoverci in caso di emergenza legata proprio al traffico.

AUTOSTRADE, CANTIERI E DISSERVIZI

Sono numerosi i cantieri che verranno aperti di notte per cercare di evitare disagi sulle autostrade lungo l'arco della giornata. Nonostante questo alcuni potrebbero prolungarsi lungo le prime ore della mattina e questo ci obbligherà a fare molta attenzione per evitare il traffico. Uno strumento utile in questo senso è il portale istituzionale Autostrade.it che ci fornisce quanto accaduto durante la notte che ci ha portato ad oggi martedì 1 agosto 2017. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono stati i tratti di maggiore interesse chiusi. Partiamo dall'A1 Bologna-Firenze dove troveremo fino alle sei chiusi il tratto tra Aglio km 255 e Roncobilaccio al chilometro 242.3 direzione Milano e quello tra Bivio A1-Variante e Aglio km 255 al chilometro 245.672 direzione Milano. Preoccupazione la vivremo anche sull'A16 Napoli-Canosa dove i tratti chiusi sempre fino alle sei saranno quello tra Candela e Lacedonia al chilometro 111 direzione Napoli e quello tra Candela e Vallata al chilometro 104.2 sempre nella stessa direzione.

