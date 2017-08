Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 1 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 91/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni di oggi, martedì 1 agosto

La nuova estrazione del Lotto e 10eLotto potrebbe riservare più sorprese del previsto. A tenere alta l'attenzione degli appassionati italiani sono infatti le quote, complici i premi distribuiti durante l'ultimo concorso. La più alta delle vincite è finita infatti a Brancaleone, a Reggio Calabria, grazie ad un fortunello che ha centrato un terno e tre ambi su Milano, per un bottino pari ad oltre 68 mila euro. Secondo posto invece per i 32.850 euro conquistati da un giocatore della provincia di Roma, di Civitavecchia, mentre 25 mila euro a testa sono stati destinati a due giocatori di Firenze. Per il 10eLotto, la vincita più alta è stata registrata invece a Rieti, grazie a circa 32 mila euro centrati da un giocatore in estrazione frequente. Più di 21 mila euro sono stati realizzati invece in provincia di Brescia, a Quinzano d'Oglio, grazie ad un 7 vincente con opzione Oro. Vittoria anche in altre quattro località, che hanno donato oltre 10 mila euro ad altrettanti appassionati: i vincitori sono di Vico Equense (NA), Morazzone (VA), Desio (MB) e Centrate ad Andria (BT).

La smorfia napoletana

Il Lotto donerà tanta fortuna a tutti i giocatori che parteciperanno al concorso di oggi. Bisogna però ricordarsi di giocare la propria schedina, compito difficile dato che siamo in tempo di vacanze e la distrazione è all'ordine del giorno per moltissimi italiani. Dalla spiaggia alle ricevitorie il passo è breve: perché perdere un'opportunità simile? Mentre correte nel vostro punto gioco preferito, vi raccontiamo la news di oggi e quali numeri ci ha rivelato la smorfia napoletana. Voliamo fino in California, dove alcuni agenti della protezione animali ha trovato una piscina piena di alligatori, rettili letali e serpenti velenosi. Il tutto nel giardino di un'abitazione che hanno scovato in seguito alla fuga di un cobra ed avvistato da un vicino preoccupato. Il rettile è stato ritrovato appena quattro giorni più tardi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo i serpenti, 89, gli alligatori, 68, la piscina, 66, il veleno, 18, ed il rettile, 10. Per il Numero Oro scegliamo invece la paura, 90.

Come lo spendo il jackpot?

Il SuperEnalotto apre i battenti ad un nuovo concorso e questo indica che rivedremo in palio il favoloso Jackpot. Conquistare la sestina vincente non è di sicuro fra i compiti più semplici e fino alla fine dell'estrazione di oggi non scopriremo se qualcuno riuscirà a mettere le mani sul tanto agognato bottino. Il dubbio di vedere sparire all'orizzonte il montepremi non compromette però il pensare con quali progetti e iniziative spendere la nostra vincita. KickStarter ci ha segnalato oggi un dispositivo interessante e che riguarda la cura di se stessi. Aloe App è infatti un reminder che mira alla salute dell'utente, in grado di sostenere le persone nell'arco della loro giornata. Dalla sveglia fino al conteggio dei farmaci da assumere, fino ad altre funzioni utili, come l'idratazione ed il ciclo dormi/veglia. 29 giorni di tempo ed un goal da 40 mila dollari da raggiungere: i numeri vincenti invece verranno estratti fra pochissimo!

Superenalotto, le quote dell’ultimo concorso

Il SuperEnalotto è pronto per regalare il suo Jackpot nell'estrazione di questa sera. Questa la promessa, che finora è stata tuttavia disattesa. I giocatori e appassionati della Sisal non demordono e rilanciano in ogni appuntamento le proprie speranze: qualcuno prima o poi vincerà il montepremi. Una certezza che comunque si unisce alla generosità delle altre quote in palio, dalle maggiori alle minori. Nell'ultimo concorso con il gioco, il premio maggiore è stato distribuito dal 5 a 4 fortunelli: si parla infatti di oltre 49 mila euro. Meno consistente invece il premio del 4+, pari a 28.299 euro e conquistato da un unico vincitore, mentre scende di alcuni punti il premio del 3+: 2.292 euro sono stati conquistati da 151 appassionati. A seguire i 282,99 euro che il 4 ha donato a 701 giocatori, mentre 22,92 euro sono stati regalati ai 26.195 vincitori del 3. Il premio del 2 è invece di 5 euro tondi, mentre i vincitori sono stati 393.707. Hanno conquistato 100 euro a testa i possessori dei 1.857 tagliandi fortunati che hanno realizzato il 2+, mentre 10 euro sono finiti a ciascuno dei 12.540 appassionati che hanno centrato l'1+. Come sempre l'ultima delle vincite spetta allo 0+ ed ai suoi 5 euro: i vincitori sono stati 26.003.

