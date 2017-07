PERDONO DI ASSISI 2017/ Cos’è, com’è nata e come funziona l’indulgenza della Porziuncola (1-2 agosto)

Papa Francesco alla Porziuncola per il Perdono di Assisi (LaPresse)

PERDONO DI ASSISI 2017: LA PORZIUNCOLA E LE CELEBRAZIONI DI OGGI E DOMANI

Da mezzogiorno di oggi 1 agosto fino alla mezzanotte di domani 2 agosto “scatta” il Perdono di Assisi dove per tutti i fedeli e pellegrini cattolici è possibile ottenere l’indulgenza della Porziuncola. Da otto secoli in sostanza sono milioni i pellegrini che convergono nella cittadina che ha dato i natali a San Francesco e Santa Chiara per ottenere il perdono di tutti i peccati, varcando la “porta della vita eterna”. Pace, perdono e riconciliazione: «L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” e di ogni Indulgenza è la grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla confessione e alla comunione eucaristica», si legge all’ingresso del Santuario di Assisi dove la piccola “porta della vita eterna” viene attraversata ogni anno (perché ad Assisi l’indulgenza è concessa lungo tutto l’anno). La festa del Perdono invece fa estendere alle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo la possibilità di ottenere l’indulgenza tramite la confessione, preceduta e accompagnata dalla contrizione per i peccati compiuti e dall’impegno a emendarsi dal proprio male per vivere sempre più la propria vita secondo il Vangelo, così come hanno fatto tutti i santi ed in particolare Francesco e Chiara, a partire proprio dalla Porziuncola. Assieme alla comunione eucaristica, il perdono di Assisi viene così ad essere “completo”, restando uno dei segni più grandi - come ha ricordato Papa Francesco in visita lo scorso 4 agosto 2016 per l’800esimo centenario del Perdono di Assisi - della «misericordia infinita di Dio e un segno della Passione apostolica di San Francesco d’Assisi».

COME NACQUE L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA

«L’indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità »: come spiega perfettamente il Catechismo della Chiesa Cattolica, l’indulgenza è uno strumento straordinario concesso per la richiesta di perdono scaturito da un profondo pentimento per il male compiuto e la distrazione avuta. Il Perdono di Assisi è una delle forme di indulgenza plenaria più celebri nella storia del Cristianesimo e prende inizio dal lontano 2 agosto 1216, quando cioè S. Francesco, alla presenza dei vescovi dell’Umbria con l’animo colmo di gioia, promulgò il Grande Perdono, per ogni anno, in quella data, per chi, pellegrino e pentito, avesse varcato le soglie del tempietto francescano dove sorge oggi la Porziuncola. «Quello che io domando, non è da parte mia, ma da parte di Colui che mi ha mandato, cioè il Signore nostro Gesù Cristo», ribatteva fortemente San Francesco a Papa Onofrio III che aveva fatto notare al Poverello di Assisi come di norma non spetta al popolo concedere l’istituzione di una indulgenza. Ma le parole e la forza della fede che guidavano San Francesco convinsero la Chiesa a concedere quanto da otto secoli viene festeggiato e praticato nella Parrocchia di Assisi. Tutto quanto nacque però nella piccola e umile porzione di spazio della Porziuncola, dove Francesco ebbe la celebre divina ispirazione e apparizione che chiese al Santo Poverello di istituire l’indulgenza (da chiedere, rispettando la paternità della Chiesa di allora, al Pontefice): «Poiché è un misero peccatore che Ti parla, o Dio misericordioso, egli Ti domanda pietà per i suoi fratelli peccatori; e tutti coloro i quali, pentiti, varcheranno le soglie di questo luogo, abbiano da te o Signore, che vedi i loro tormenti, il perdono delle colpe commesse», chiede Francesco al Padre Creatore apparso nella Porziuncola. La risposta viene riportata nel documento ufficiale del vescovo di Assisi, Frate Teobaldo: «Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza».

LE CONDIZIONI PER OTTENERE L’INDULGENZA

Sono numerose le celebrazioni che tra oggi e domani vengono mantenute fedeli alla tradizione nella Porziuncola di Assisi: la Solennità del Perdono di Assisi apre le porte a pellegrini da ogni parte del mondo per tutti coloro che «non si stancano di riceverla e su di essa fondano il proprio cammino di santità.», come ricorda il portale del Santuario in questi giorni di celebrazioni per la chiusura dell’VIII Centenario del Perdono di Assisi. I giorni per ottenere l’indulgenza della Porziuncola sono in realtà “attivi” tutto l’anno, mentre per tutte le chiese parrocchiali e le chiese francescane sparse nel mondo si può ottenere il perdono di Assisi dal mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di domani, previa le seguenti condizioni. Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della chiesa della Porziuncola, per tornare in grazia di Dio; partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la Confessione; recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. Normalmente si recita un Pater, un’Ave e un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso il Papa. Visitare la chiesa della Porziuncola dove si deve rinnovare la professione di fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria identità cristiana, e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo.

