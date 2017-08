RIVOLTA IN VENEZUELA/ Video, Maduro fa arrestare 2 leader opposizione: Tajani, “è dittatura” (ultime notizie

Venezuela, rischio dittatura (LaPresse)

Il Venezuela è ad un passo dalla dittatura: la rivolta che da mesi va in scena, non solo nella Capitale Caracas, è ormai a tutti gli effetti una guerra civile tra l’opposizione che contesta al presidente Nicolas Maduro di voler compiere un colpo di stato con la nuova Assemblea Costituente convocata dopo le elezioni di domenica scorsa. Quel voto, arrivato dopo aver deposto il precedente Parlamento, non viene riconosciuto dalla maggioranza dei venezuelani che gridano allo scandalo del golpe. Nelle ultime ore, Usa, Europea, ma anche Colombia e Perù non riconoscono le elezioni indette da Maduro - con metodi molto vicini al clientelismo per riconoscere chi ha votato e chi no - assolutamente non democratiche; Trump ha fatto partire nuove sanzioni contro Caracas e ora si attende una reazione del previdentissimo che pare orientato a proseguire per la sua strada. Ma le strade sono in fiamme, la Capitale è invasa dalla guerriglia urbana senza sosta, e non solo: le ultimissime che arrivano da Caracas riportano dell’arresto dei due maggiori leader dell’opposizione, Leopoldo Lopez e Antonio Ledezma, con un mandato di cattura indetto dallo stesso Maduro. È avvenuto tutto l’indomani delle contestate elezioni della Costituente, con le famiglie che non sanno nemmeno dove sono stati portati i leader dell’opposizione a Maduro. La moglie di Lopez e Oriette, la figlia di Ledezma, hanno affermato di ritenere il presidente Maduro responsabile del destino dei loro cari, (qui sotto il momento esatto dell’arresto di Ledezma, con violenza brutale).

VENEZUELA IN RIVOLTA: MADURO FA ARRESTARE LEADER OPPOSIZIONE DOPO ELEZIONI COSTITUENTE

TAJANI (UE), “SI SCIVOLA VERSO LA DITTATURA”

Il mondo intero, forse con colpevole ritardo per la tempistica, ora attacca il tentativo di colpo di stato indetto da Maduro che dopo aver sciolto le Camere ha indetto e fatto votare elezioni per una nuova Assemblea Costituente che di fatto potrebbe portare il Venezuela verso una sostanziale dittatura. Dopo gli Stati Uniti, anche l’Unione Europea prova a smuovere le acque diplomatiche, con una dichiarazione molto netta da parte del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani: «Quando vengono colpiti i leader dell'opposizione è un brutto segnale, è segno che si sta scivolando verso la dittatura», spiega il leader dell’Europarlamento parlando ai microfoni di Tgcom24. La guerra civile ormai è divenuta “abitudine” quotidiana per le vie delle principali città dello stato venezuelano: «E' assurdo che un Paese ricco anche di materie prime sia in condizioni di povertà, con una situazione sanitaria preoccupante il Venezuela è sull'orlo della guerra civile», conclude ancora il presidente Tajani.

URGENTE así el SEBIN se lleva al @alcaldeledezma de su casa . No sabemos el paradero . Responsabilizó al gobierno de su integridad . pic.twitter.com/C8vDLiXf8D — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 1 agosto 2017

