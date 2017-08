SCIOPERO AEREI MALPENSA E LINATE/ Ritardi e disagi: protesta non annunciata addetti bagagli (ultime notizie)

Sciopero aerei improvviso a Linate e Malpensa (LaPresse)

Mattinata di disagi e ritardi improvvisi agli scali di Milano: sia Malpensa che Linate hanno ricevuto “il regalo” di uno sciopero spontaneo e non annunciato con ripercussioni immediate su aerei con voli sia nazionali che internazionali. Nasce tutto con una protesta “spontanea” degli addetti ai bagagli che ha scatenato il ritardo e i disagi per le varie operazioni di imbarco. «Causa agitazione sindacale spontanea del personale di terra si stanno verificando disservizi e ritardi su Malpensa», si è letto su Twitter della società che gestisce gli scali milanesi. La situazione ore è in fase di ritorno alla normalità sia a Linate che a Malpensa, ma i passeggeri hanno passato ore sicuramente non facili mente stavano partendo per delle sospirate e meritate vacanze. Come spiega Repubblica, a Linate i lavoratori hanno indetto un'assemblea spontanea stamattina dalle 5 alle 7, con code ai check in e ritardi fino a 30 minuti per i voli, informano fonti dell'aeroporto. Per quanto riguarda invece Malpensa, alle 9, era ancora in corso e pare andrà avanti a oltranza con alcuni disagi anche per le prossime ore.

SCIOPERO IMPROVVISO AEREI A MALPENSA E LINATE: ULTIME NOTIZIE E AGGIORNAMENTI

PROTESTA NON ANNUNCIATA PER GLI ADDETTI AI BAGAGLI

Non è la prima volta, purtroppo, che va in scena una protesta e sciopero “spontaneo” agli scali di Milano: la scelta poi del 1 agosto, giorno di forti partenze per le vacanze degli italiani, è quasi sicuramente non scelta a caso. Pare che al centro dell’intera protesta, in atto da mesi, vi sia la volontà dell’Ags - società che si occupa dei servizi di terra negli aeroporti - di subappaltare una sezione del lavoro di terra alla cooperativa Alpina. Lo scontro tra sindacati e Aeroporti è in atto da mesi e già lo scorso 6 maggio vi erano stati disagi per uno sciopero improvviso delle cooperative di trasporto bagagli, con letterale “invasione” al check-in di Malpensa e Ryanair. Il fallimento delle trattative con Enac della scorsa settimana avrebbe dunque portato ad una nuova “protesta” evidente e pubblica che ha di certo fatto storcere il naso a tanti, in primis i poveri passeggeri.

Causa agitazione sindacale spontanea del personale di terra si stanno verificando disservizi e ritardi su Malpensa. Seguiranno aggiornamenti — Milan Airports (@MiAirports) 1 agosto 2017

