STRAGE DI BOLOGNA/ Bomba alla stazione e quell'orologio fermo alle 10:25 di 37 anni fa

Erano le 10:25 del 2 agosto 1980: una valigia contenente 23 kg di tritolo e gelatinato esplodeva nella stazione ferroviaria. Si era appena consumata la strage di Bologna. Ancora oggi, a distanza di 37 anni, quell'attentato viene ricordato come il più grave della storia italiana del dopoguerra. Di certo, è stato il più sanguinoso, con 85 vite spezzate e oltre 200 persone ferite o rimaste mutilate. L'ordigno a tempo era stato nascosto all'interno di un bagaglio abbandonato nella sala d'aspetto riservata ai passeggeri della seconda classe. La violenza dell'esplosione provocò il crollo dell'ala ovest della ferrovia, ma l'onda d'urto distrusse anche parte della pensilina dei treni e l'area riservata al parcheggio dei taxi. L'orologio era fermo, è vero, trafitto anche lui dalla violenza di quell'attacco codardo, ma ai bolognesi non servì troppo tempo per capire che era arrivata l'ora di agire. Furono normali cittadini ad impegnarsi per primi nei soccorsi, furono coraggiosi eroi comuni a salvare persone, a coordinare il trasporto dei feriti nei vicini ospedali. Furono i medici e gli infermieri a rientrare dalle ferie, a riaprire i reparti chiusi, a garantire accoglienza da chi una mattina normale voleva solo prendere il treno e si è ritrovato coinvolto in una strage vigliacca, che per quanto gli anni passano non potremo mai dimenticare. Forse è per questo, che l'orologio si è fermato: per chiarire a tutti che neanche il tempo avrebbe potuto cancellare la strage di Bologna.

STRAGE DI BOLOGNA: IL TERRORISMO, IL DEPISTAGGIO, IL RICORDO

GLI ESECUTORI E I MANDANTI

Come spesso avviene dinanzi ad avvenimenti di questa portata, ancora oggi non si può dire con certezza chi abbia voluto la strage di Bologna. Certo la giustizia ha chiarito con una condanna il coinvolgimento di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, "come appartenenti alla banda armata che ha organizzato e realizzato l'attentato di Bologna" e per aver "fatto parte del gruppo che sicuramente quell'atto aveva organizzato"; ai due, condannati con una sentenza del 1995, nel 2007 si aggiunse anche Luigi Ciavardini, minorenne all'epoca dei fatti. Il gruppo era riconducibile agli ambienti di estrema destra appartenenti ai Nuclei Armati Rivoluzionari, formazione terroristica formatasi a Roma d'ispirazione neo-fascista. I mandanti di quell'operazione sono rimasti sconosciuti, ma furono accertate contaminazioni con la criminalità organizzata e i servizi deviati. Non è un caso, infatti, che le indagini abbiano dovuto fare i conti con diversi depistaggi, che volevano accreditare la pista estera, per i quali furono poi condannati Licio Gelli, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza.

POLEMICHE PER LA COMMEMORAZIONE

Dopo la recente richiesta di archiviazione per le indagini sui mandanti della strage di Bologna, il presidente dell'organizzazione dei parenti delle vittime, Paolo Bolognesi, ha ribadaito la volontà di non accettare membri delle istituzioni alle commemorazioni del 2 agosto. Le ragioni dell'astio sono anche da rintracciare nel mancato risarcimento da parte dello Stato e dalla tanto attesa, e mai avvenuta, desecretazione di alcuni "X-Files" sulla strage. In questo senso, come riferito da Il Resto del Carlino, ha invocato un clima distensivo il sindaco di Bologna, Virginio Merola:"Il terrorismo è un tema della nostra memoria, sulla quale lavoriamo nelle scuole tutto l'anno, ma anche tragicamente attuale e auspico che le celebrazioni si svolgano senza contrapposizioni, alla presenza di tutte le autorità invitate, e che gli impegni che il Governo si è assunto vengano rispettati". Da parte sua, però, Bolognesi non pare intenzionato a fare passi indietro:"Non ho cambiato idea e i rappresentanti del Governo restano sgraditi, mentre per quanto riguarda la presenza della Procura (che ha già annunciato non ci sarà, ndr) non abbiamo alcun problema".

L'OROLOGIO E IL BUS 37

I simboli della strage di Bologna sono soprattutto due: l'orologio fermo alle ore 10:25 e il bus 37. Fu proprio questa linea, nelle ore successive all'attentato, quella maggiormente impiegata per garantire il trasporto di diversi feriti in ospedale. L'autobus 37, matricolato 4030, si trasformò invece in un carro funebre, pronto a portare i morti fino all'obitorio. Eroe di quella giornata il suo autista, Agide Melloni, che ricordando quella giornata si commuove ancora:"Cosa potevo fare io se non il mio lavoro?" dice in un video pubblicato sulla pagina Facebook dell'Assemblea legislativa Emila-Romagna. "Dopo 37 anni, è ancora forte questa cosa. Questa è una cosa che ce l'hai tu, non è facile fare capire a chi ti ascolta. Però il tempo passa e allora arrivi a un certo punto che ti chiedi, visto che le generazioni cambiano e i giovani non hanno vissuto la drammaticità di quella, se puoi fare qualcosa per non farla cadere la memoria".

