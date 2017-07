TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Grecia, sisma M 5.2 a largo di Creta (ore 7:25, 1 agosto 2017)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

GRECIA, SCOSSA DI M 5.2 A LARGO DI CRETA

Ancora tanta paura in Grecia, dopo il terremoto che dieci giorni fa ha provocato morti e feriti nell'isola di Kos. Una nuova scossa di magnitudo 5.2 si è verificata nelle acque a largo di Creta alle ore 0:29 locali (23:29 italiane) di oggi, 1 agosto 2017. Il sisma, come riferito dall'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha visto il proprio epicentro nel punto di coordinate geografiche 34.59 di latitudine e 24 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 20 km. A differenza di quanto avvenuto per il terremoto di Kos, al momento non risultano persone coinvolte dalla scossa, né danni da essa derivati. Nessuna allerta tsunami è stata diramata dagli esperti, ma questo non ha evitato che dopo la scossa, avvertita in modo netto dai residenti e dai tanti turisti anche italiani presenti nella località, per alcuni minuti si diffondesse il panico.

MACERATA, SCOSSA DI M 2.1 A VISSO

Per quanto riguarda le scosse di terremoto in Italia, quella di maggior intensità verificatasi nella giornata di oggi, martedì 1 agosto 2017, è per il momento quella di M 2.1 sulla scala Richter localizzata dalla sala sismica di Roma dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), in provincia di Macerata. Secondo i dati in nostro possesso, l'origine del terremoto è stata localizzata a latitudine 42.98 e longitudine 13.09, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 9 km. Questo l'elenco dei centri abitati situati nel raggio di 20 km dall'epicentro del movimento tellurico: Visso (MC), Ussita (MC), Fiordimonte (MC), Monte Cavallo (MC), Pieve Torina (MC), Fiastra (MC), Acquacanina (MC), Pievebovigliana (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Bolognola (MC), Preci (PG), Muccia (MC), Serravalle di Chienti (MC), Sellano (PG), Camerino (MC) e Sarnano (MC).

