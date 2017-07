Terza guerra mondiale/ Corea del Nord vs Usa: "Hanno paura di un nostro attacco"

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (Foto: LaPresse)

La Corea del Nord continua a lanciare accuse agli Stati Uniti, alimentando le tensioni che fanno temere lo scoppio di una Terza guerra mondiale. Dopo il successo del nuovo test Icbm, Pyongyang è tornato all'attacco, affermando che Washington teme un attacco: per questo starebbero riesaminando totalmente la strategia di difesa missilistica e pensando di investire miliardi di dollari nell'aggiornamento del sistema di difesa missilistico. Secondo Kcna, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha chiesto alle industrie americane di presentare entro due settimane i progetti di un nuovo missile cinque volte più veloce rispetto a quelli esistenti, chiedendo che possano essere usati entro breve tempo. Per l'agenzia nordcoreana la spiegazione è evidente: Washington teme un attacco della Corea del Nord, ora che ha dimostrato di poter lanciare missili Icbm. Per Pyongyang gli Usa sono mossi dalla loro «ambizione di dominio mondiale».

TERZA GUERRA MONDIALE: COREA DEL NORD VS USA

IL PIANO DI DIFESA USA

Modernizzazione di armi e attrezzature: questo il piano degli Stati Uniti per contrastare l'allarme rappresentato dalla Corea del Nord. Lo ha spiegato proprio Pyongyang, secondo cui vogliono un vantaggio strategico sulla Cina. La strategia degli Stati Uniti per arrivare al dominio mondiale è tenere sotto pressione i rivali e contenere le loro forze «per detenere una posizione egemonica». Tra gli antagonisti degli Usa non ci sarebbe solo la Corea del Nord, ma anche la Cina. «Qualsiasi sviluppo della penisola coreana e della regione sarebbe sufficiente a suscitare gli interessi delle grandi potenze che si confrontano per i loro interessi strategici», scrive l'agenzia Kcna. Ma la Corea del Nord non ha intenzione di stare a guardare la situazione «per evitare che i conflitti causati dagli Stati Uniti possano raggiungere la Repubblica Popolare di Corea», riporta Agr. Questo vuol dire che Pyongyang attaccherà Washington se si sentisse fortemente minacciato.

© Riproduzione Riservata.