AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: pavimentazione in A22 (ultime notizie, oggi 10 agosto 2017)

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULL'A22 BRENNERO-MODENA

Un tempo era difficile fare una previsione su quello che avremmo incontrato sulle autostrade lungo i nostri viaggi, oggi le cose sono decisamente cambiate e Autostrade per l'Italia ci fornisce numerosi strumenti per non incontrare problemi. E' così che nella notte il portale istituzionale Autostrade.it ha sottolineato come ci siano dei lavori di pavimentazione sull'A22 Brennero-Modena. Questi hanno portato alla chiusura al chilometro 85.3 direzione Modena del tratto tra Bolzano nord e Bolzano sud. Al momento non è stato specificato l'orario di riapertura del tratto, che probabilmente dipenderà da come andranno i lavori, di certo questo è un problema da non sottovalutare. Potrebbe infatti prendere gran parte della giornata di oggi e non è da escludere di vedere i lavori slittati anche verso altri tratti della stessa autostrada. Va ricordato però come spesso i lavori svolti dagli addetti di Autostrade per l'Italia sono sempre realizzati con attenzione e grande efficenza.

AUTOSTRADE, PROBLEMI AL NORD LEGATI AL METEO

Scatta l'allerta meteo al nord con forti temporali su tutto l'arco montuoso delle Alpi. La pioggia porterà a dover fare attenzione anche in autostrada dove sicuramente non si è attrezzati in questo momento per ogni evenienza. Il grande caldo visto in questi giorni infatti non poteva far pensare a un cambio così repentino di condizioni climatiche e soprattutto di temperature. Probabile che già da oggi ci siano delle condizioni complicate lungo le direttrici che si muovono sul nostro settentrione. Ovviamente i temporali portano al consiglio di evitare alte velocità e di regolare le gomme con grande attenzione. Sarà poi importante controllare il portale istituzionale Autostrade.it che offre aggiornamenti in tempo reale e regala indicazioni importanti per chi proprio sarà pronto a muoversi per motivi di lavoro o di piacere. Sul portale potremo poi trovare anche degli utili consigli in merito, per evitare di ritrovarci all'interno di fastidiose situazioni di traffico.

