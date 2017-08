EOLO DOWN/ Internet non funziona, nessuna connessione: ecco cosa fare (10 agosto 2017)

Eolo down (Foto: da Facebook)

La rete Eolo non funziona in Italia: il provider di servizi internet di NGI sta riscontrando qualche problema oggi, giovedì 10 agosto 2017. In mattinata sono cominciate le segnalazioni dei clienti: la copertura internet è assente in tutte le aree del nord Italia. Chi ha un abbonamento a Eolo non riesce a navigare in internet, non ha alcuna connessione al momento. Sono emerse anche le località più colpite dai disservizi: si tratta di Valeggio sul Mincio, Sangiano, Bolzano, Poasco - San Donato Milanese, Bergamo e Biella. Come se non bastasse l'assenza di rete a creare problemi ai clienti, questi non riescono neppure a contattare l'area tecnica del sito web e il call center di Eolo. Pare che il numero verde abbia smesso di funzionare. I clienti sono dunque di fronte ad un serio problema della rete internet di Eolo.

EOLO OGGI NON FUNZIONA: LE ULTIME NOTIZIE

IL COMUNICATO DELL'AZIENDA

Non sono ancora chiare le cause del problema, ma ci sono informazioni sullo stato dei lavori. Le ha fornite Eolo attraverso la sua pagina Facebook: «Da questa notte stiamo riscontrando delle disconnessioni in diverse zone e molti di voi ci stanno giustamente contattando. I nostri tecnici sul campo hanno risolto da poco la situazione e nel giro di un’ora dovreste tornare tutti connessi». L'azienda ha consigliato ai clienti che non dovessero riuscire a collegarsi neppure dopo un'ora dal comunicato di fare un reboot dell'antenna: è sufficiente togliere la presa della corrente e reinserirla, poi aspettare che l'impianto si resetti in circa 15 minuti. «Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la pazienza», ha concluso l'assistenza di Eolo nel messaggio pubblicato su Facebook.

