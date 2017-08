IL METEO/ È già finito il grande caldo? Temporali su tutto il nord (oggi, 10 agosto 2017)

Meteo, è finito il caldo? - La Presse

PREVISIONI, È GIÀ FINITO IL CALDO?

Dopo giorni di grande caldo dovuti all'anticiclone africano Lucifero le previsioni del tempo ora ci parlano di un peggioramento delle condizioni climatiche con ferragosto che via via va avvicinandosi. Saranno diversi i fenomeni instabili che si vivranno già oggi, giovedì 10 agosto 2017, e che si muoveranno dal settentrione verso il centro meridione. Nei prossimi giorni infatti sono attesi dei temporali che nel weekend dovrebbero spostarsi al sud colpendo soprattutto la Calabria. Il grande caldo sembra destinato a finire, anche se la giornata di oggi ci parlerà di temperature tra i trentacinque e i quarantuno gradi centigradi. Un ciclone atlantico sta per arrivare sul nostro paese e raffredderà tutto il paese, creando un po' di disagio a chi si era abituato a vivere il mare con grande tranquillità. Non bisogna preoccuparsi però perché l'estate non è ancora finita e ha almeno un mese di bel tempo da regalare anche se la sensazione è che il caldo più torrido sia già alle spalle.

METEO, TEMPORALI PRONTI A INVADERE ANCHE IL CENTRO

Le previsioni meteo ci parlano ancora di grande caldo per la giornata di oggi, giovedì 10 agosto 2017. Il cielo sarà limpido e senza la presenza di turbolenze su tutto il centro-sud del nostro paese con temperature ancora molto alte. Invece il nord sarà letteralmente invaso dai temporali con il caldo che è destinato a scemare nei prossimi giorni. Si parte dalla mattina dove vedremo temporali sul versante occidentale del Piemonte, sulla Valle d'Aosta, sul basso Trentino Alto Adige, sul Friuli Venezia Giulia e anche sull'entroterra della Toscana. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà con la catena montuosa delle Alpi che sarà totalmente invasa dai temporali. Per quanto riguarda la Toscana le perturbazioni si sposteranno sulle vicine Umbria e Marche. Le temperature massime saranno attorno ai quaranta gradi di Bari nel pomeriggio, mentre le minime tornano sotto i venti con diciotto gradi nella mattinata in provincia di Aosta dove pioverà per tutto il giorno.

