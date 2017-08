INCENDI OGGI/ Video, roghi a Solignano, Roma e Castelvecchio Pascoli: 110 interventi (ultime notizie)

Incendi oggi: video e ultime notizie (Foto: LaPresse)

Non si placa l'emergenza incendi in Italia. Ieri mattina ne è divampato uno di grandi dimensioni a Roma, a poca distanza dal campo rom nella zona di Tor Sapienza. Il rogo, alimentato da forte vento, ha sprigionato una grande nuvola di fumo nero. Coinvolto anche un autodemolitore a Tor Cervara, dove si sarebbero verificate anche alcune esplosioni, probabilmente dei motori delle macchine bruciate. Un altro incendio di sterpaglie invece si è sviluppato nel quartiere di Monteverde Vecchio. Fiamme anche sul tratto urbano dell'A24 Roma-L'Aquila, dove sono stati registrati forti rallentamenti. La situazione è delicata: solo nella giornata di ieri ben 130 interventi da parte dei Vigili del Fuoco a Roma e in provincia. Continua il lavoro a Castel Fusano e su tutta la provincia romana, sotto attacco dai piromani. Per un incendio di sterpaglie a Castel di Leva, invece, è stato evacuato in via precauzionale un centro sportivo. Un vasto incendio è divampato invece ieri sera, attorno alle 20,30, nei pressi di Solignano, per poi estendersi fino alla frazione di Case Gabelli. I vigili del fuoco sono tuttora impegnati con diverse squadre per domare le fiamme, ma nel frattempo è stata allertata anche la protezione civile.

#10ago h9, sono in corso 344 interventi da parte delle squadre #vigilidelfuoco, 110 per incendi di vegetazione pic.twitter.com/EfLl6YnECc — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10 agosto 2017

EMERGENZA INCENDI: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

ROGHI ANCHE IN TOSCANA

Incendi sono scoppiati anche in Toscana negli ultimi giorni, come quello tra Castelvecchio Pascoli e Albiano, nel comune di Barga. Sono dovute intervenire due squadre dei Vigili del Fuoco sul posto, insieme agli operai forestali, per le operazioni di spegnimenti via terra. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, quindi è stato poi necessario l'intervento di un elicottero antincendio della Regione Toscana. La zona è stata presidiata per evitare il coinvolgimento di abitazioni e strutture che si trovano nelle vicinanze dell'incendio. Per fortuna non sono stati registrati danni, ma in fumo sono andati circa tremila metri di terreno. Interventi anche in via della Galeotta e Spianate per un rogo di sterpaglie e bosco, ma le fiamme sono state domate prima che arrivassero a lambire gli edifici circostanti grazie all'intervento tempestivo dei mezzi dei Vigili del Fuoco e delle altre accorse per dare una mano. Non si esclude comunque la natura dolosa dell'incendio.

