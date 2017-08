INCIDENTE STRADALE/ A14 San Benedetto del Tronto, camion si ribalta (10 agosto 2017)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi (Foto: LaPresse)

Lunga coda sulla A14, dove è avvenuto oggi, giovedì 10 agosto, un incidente stradale. Nel tratto in direzione Pescara, tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata, un mezzo pesante si è ribaltato. Necessaria la chiusura del tratto autostradale a causa dell'incidente avvenuto alle 6.15 circa, all'altezza del chilometro 316,5. Il veicolo pesante ha urtato lo spartitraffico centrale e si è ribaltato sull'intera careggiata disperdendo il carico. Il traffico è sbloccato all'interno del tratto chiuso per far defluire la corsia di marcia, ma è stata istituita l'uscita obbligatoria a San Benedetto del Tronto, dove si registrano tre chilometri di coda, quindi si può proseguire poi sulla Statale 16 adriatica e far rientro in autostrada a Val Vibrata. Le persone rimaste coinvolte nell'incidente sono state soccorse: sul posto, oltre al personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanici.

INCIDENTE STRADALE, ULTIME NOTIZIE 10 AGOSTO 2017

AVEZZANO, AUTOAMBULANZA SI RIBALTA

Un'autoambulanza è stata coinvolta ieri, mercoledì 9 agosto, in un incidente stradale. È avvenuto ad Avezzano, all'altezza dell'incrocio tra via Sant'Andrea e via Paganini, dove il mezzo di soccorso si è scontrato con una macchina. Quattro le persone ferite, cioè i quattro operatori del 118 che erano a bordo dell'ambulanza, che si è ribaltata finendo la sua corsa contro il marciapiede. Il mezzo, che aveva eseguito da poco un intervento e stava quindi tornando a Pescina, è finito fuori strada e si è ribaltato. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale, ma comunque si apprende che è rimasta coinvolta anche una macchina, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta una seconda ambulanza che ha soccorso i feriti, trasportati in condizioni non gravi all'ospedale di Avezzano. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita: solo tanta paura a causa dell'incidente stradale.

