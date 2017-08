Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 10 agosto: i numeri vincenti a San Lorenzo! Video (conc 95/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (web)

Si torna a parlare di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto anche in questa serata di San Lorenzo, in cui tutti i giocatori si augurano di poter conquistare i premi in palio, oltre che di vedere qualche stella cadente. Il concorso di questa sera premierà di sicuro dei vincitori, dato che vincere ad entrambi i giochi è davvero molto facile. A dimostrarlo ci sono le quote distribuite nell'ultimo appuntamento del Lotto, dove il primo premio è finito ad un fortunello di Pesaro e ad un appassionato di Amantea, in provincia di Cosenza. Entrambi hanno realizzato infatti un terno secco sulla ruota Nazionale, per il valore di 25 mila euro nel primo caso e di 23.750 euro nel secondo. A seguire, un giocatore della provincia di Roma, di Ardea, che ha registrato una vincita superiore ai 16 mila euro. Il 10eLotto posiziona invece al primo posto del podio un appassionato di Lanzo Torinese, in provincia del capoluogo piemontese, grazie ad una vincita che supera i 42 mila euro ed ottenuta in modalità frequente. Roma in festa grazie ad un vincitore che si è aggiudicato più di 26 mila euro grazie a 6 numeri vincenti ed opzione Oro, mentre un giocatore della provincia di Vibo Valentia, di Serra San Bruno, è riuscito a sfiorare i 14 mila euro.

Lotto e 10eLotto, la smorfia napoletana

Numeri vincenti e Lotto, un binomio fortunato che ogni settimana spinge milioni di giocatori a recarsi in ricevitoria. Eppure gli stessi numeri che sognamo, cerchiamo nei segnali e individuiamo nei maxi sistemi, rappresentano una grande difficoltà. E non si parla solo dell'incertezza sulla loro estrazione: trovare dei numeri da giocare non è così semplice. Ecco perché anche per oggi ritorna la nostra Rubrica, in compagnia della smorfia napoletana, per parlarvi di una nuova notizia. Ci spostiamo fino in America per parlare di armi e scuola, un argomento che in questi ultimi giorni ha scatenato non poche polemiche. Il motivo? La grande catena Walmart ha avuto l'idea di esporre nei propri negozi delle armi da fuoco, consigliandole come l'ideale per il ritorno a scuola dei ragazzi. La foto postata da un cliente su Twitter ha fatto il giro del globo in poco tempo, sollevando numerose proteste. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la pistola, 10, la vendita, 17, la scuola, 5, il ritorno, 2, e la polemica, 27. Come Numero Oro scegliamo invece l'arma, 51.

Superenalotto, le quote dell’ultima estrazione

Il Jackpot sale fino a 19,4 milioni di euro per la nuova estrazione del Superenalotto, che ci intratterrà nella prima serata di oggi. I premi continuano ad essere ricchi, anche se negli ultimi concorsi alcune quote hanno registrato una perdita di qualche punto. E questo nonostante il 5+1 ed il 5+ abbiano segnato ancora una volta la loro assenza, cedendo lo scettro delle vincite alle quote minori. Primo posto per i quasi 52 mila euro del 5, indovinato da 3 fortunelli, mentre oltre 32 mila euro sono stati centrati da 5 giocatori che hanno realizzato il 4+. Rimane stabile il premio del 3+, pari a 2.679 euro e destinato a 60 appassionati, mentre 477 giocatori hanno indovinato il 4, portando a casa 328,57 euro a testa. Stabile anche il premio del 3, con un bottino da 26,79 euro: i vincitori sono stati 17.743. Infine, le quote variabili regalano 5,36 euro a ciascuno dei 276.261 giocatori che hanno centrato il 2. Per le quote standard, il timone spetta come sempre al 2+ da 100 euro, registrato da 1.047 tagliandi vincenti, mentre 10 euro sono finiti a tutti i 6.600 appassionati che hanno conquistato il premio dell'1+. Si chiude con i 5 euro dello 0+: i vincitori sono stati 15.002.

Come lo spendo il Jackpot?

I giocatori del Superenalotto dovranno attendere ancora poche ore per scoprire il destino del Jackpot. Il montepremi potrebbe infatti decidere di trovare il suo vincitore già nell'estrazione di questa sera, nonostante il superpremio precedente si sia fatto attendere per molto tempo. Meglio non farsi cogliere impreparati per qualsiasi eventualità, pensando subito a come spendere parte di un bottino così succulento. La nostra Rubrica ha interrogato per voi KickStarter alla ricerca degli ultimi progetti ed oggi vi parleremo di sicurezza. Waylens Secure360 permette infatti di sfruttare il meglio di una camera a 360° sfruttando la tecnologia del 4G. Il dispositivo permette infatti di catturare qualsiasi immagine durante i nostri parcheggi, permettendoci di schivare possibili errori. Utile anche nel caso in cui si incorra in piccoli incidenti dovuti a guidatori disattenti: una app da installare sul nostro smartphone ci permetterà infatti di vedere che cosa sta accadendo nel luogo in cui si trova la nostra auto, in qualsiasi momento. 29 giorni di tempo per entrare a far parte del progetto: il goal è già stato ampiamente conquistato!

© Riproduzione Riservata.