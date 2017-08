NOTTE DI SAN LORENZO/ Effemeridi, stelle cadenti "in pericolo" per l’inquinamento

Stelle cadenti, pronti per la Notte di San Lorenzo

La Notte del 10 agosto, ovvero la Notte di San Lorenzo, sarà come ogni anno dedicata a tutti coloro che vorranno guardare le stelle per scoprire se quest’anno le stelle cadenti riusciranno ad esaudire un loro desiderio. Un momento romantico che quest’anno potrebbe però non essere goduto appieno dagli appassionati di questo momento, considerando che l’inquinamento e il grande caldo potrebbero rendere ancor più difficoltosa la visione dei corpi celesti. L’estate caldissima segnata in questo mese d’agosto dall’anticiclone Lucifero e soprattutto la siccità, che ha mantenuto i tassi di inquinamento molto elevati nelle grandi città, anche a causa della grande umidità produrranno una foschia che non renderà certo agevole la caccia alle stelle cadenti per chi resterà in città. Da questo discorso sono ovviamente esclusi tutti coloro che, da osservatori, luoghi di villeggiatura e in particolare di montagna, si saranno ritagliati uno spazio lontano dai centri abitati per godersi lo spettacolo senza inquinamento.

NOTTE DI SAN LORENZO

PERICOLO INQUINAMENTO PER LE STELLE CADENTI

Ad ogni modo, va sottolineato come la tradizionale data del 10 agosto potrebbe non essere quella ideale per vivere nel migliore dei modi lo spettacolo delle stelle cadenti. Questo perché le comete Perseidi, che sono in realtà i corpi celesti che vengono volgarmente chiamati stelle cadenti nella notte del 10 agosto, saranno in realtà in transito sopra i nostri cieli al massimo della loro frequenza e splendore nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Non è inusuale che la data possa comunque subire delle variazioni rispetto alla tradizione, le Perseidi arrivano nei nostri cieli generalmente tra il 9 e il 14 agosto, e tutti gli anni fino ad arrivare a ridosso di Ferragosto, c’è tempo per alzare gli occhi al cielo ed osservare lo spettacolo luminoso delle stelle cadenti. Insomma, la Notte di San Lorenzo sarà quest’anno un appuntamento che aprirà una vera e propria tre giorni con il naso all’insù, in attesa del picco che si vivrà appunto la notte del 12 agosto.

