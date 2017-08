TROMBA D'ARIA A ROVIGO/ Video, maltempo in Veneto: tre feriti, un incendio e un disperso in mare

Tromba d'aria a Rovigo (Foto: da Pixabay)

Il maltempo si è abbattuto con violenza oggi, giovedì 10 agosto, nell'intera provincia di Rovigo, seminando il panico. Una tromba d'aria ha divelto pali elettrici, fatto volare alberi e automobili, poi ha provocato l'interruzione delle linee telefoniche. Tutto è cominciato con l'ennesima bomba d'acqua, poi l'inferno di pioggia e vento si è trasformato in qualcosa di eccezionalmente grave come la tromba d'aria. Lo dimostra il primo bilancio: ci sono tre feriti non gravi e una casa incendiata a Rivà di Ariano, i cui occupanti per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo. Il bollettino è preoccupante anche perché c'è una persona dispersa: un uomo è stato visto camminare lungo il molo di Albarella prima di venire inghiottito da una grossa onda. Alla scena hanno assistito impotenti e impauriti alcuni testimoni. Alle ricerche invece collaborano i vigili del fuoco.

MALTEMPO IN VENETO: TROMBA D'ARIA A ROVIGO, IL VIDEO

I DANNI DOPO L'ONDATA DI MALTEMPO

Non sono mancate le difficoltà sulle strade: lungo la statale Romea le raffiche di vento hanno ribaltato alcuni veicoli ai lati della carreggiata. Un'ondata di maltempo devastante per alcune zone del Delta. Ingenti sono i danni che ad esempio ha constatato l'assessore Mantovan a Porto Viro. Strade chiuse e inagibili, allagamenti e abitazioni danneggiate: un'emergenza fuori dal comune. I danni alle linee elettriche hanno ostacolato i soccorsi, al pari delle strade chiuse. Il Veneto per il momento è sotto scacco.

Zona Castel Toblino. Pali cavi elettrici e alberi caduti per una tromba d'aria pic.twitter.com/SdhfbJ91P1 — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) 6 agosto 2017

© Riproduzione Riservata.